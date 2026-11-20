17–21 दिसंबर को पट्टाया और बैंकॉक में जुटेंगे भारत सहित एशियाई देशों के डॉक्टर, वैज्ञानिक, रिसर्चर्स और हेल्थकेयर इनोवेटर्स; ज्ञान साझा करने, ग्लोबल नेटवर्किंग और प्रतिभाओं को सम्मान देने पर रहेगा फोकस

आगरा (उत्तर प्रदेश), 17 नवंबर: भारतीय आयुष पद्धतियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से International AYUSH Conclave 5.0 – Thailand Edition का आयोजन 17 से 21 दिसंबर 2026 तक थाईलैंड के पट्टाया और बैंकॉक में किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव का आयोजन आगरा स्थित CIVIC (Council for Integrative Vaidya Innovation & Collaboration) द्वारा किया जा रहा है। थाईलैंड में इस आयोजन के लिए India–Thai Chamber of Commerce, Bangkok के साथ सहयोग किया जा रहा है।

CIVIC इससे पहले आगरा, गोवा, जयपुर और काठमांडू में चार कॉन्क्लेव आयोजित कर चुका है। भारत में हुए पहले तीन आयोजनों में Zee Media के साथ सहयोग रहा, जबकि नेपाल संस्करण नेपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आयोजित किया गया। अब पांचवें कॉन्क्लेव के माध्यम से भारतीय आयुष क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, रिसर्चर्स और वेलनेस प्रोफेशनल्स से जोड़ने की तैयारी है।

नॉलेज शेयरिंग, ग्लोबल नेटवर्किंग और सम्मान होगा मुख्य आकर्षण

इस कॉन्क्लेव में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, न्यूट्रिशन और अन्य हेल्थ एवं वेलनेस क्षेत्रों से जुड़े डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स, मैन्युफैक्चरर्स और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाने का लक्ष्य है। आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम में करीब 200 हेल्थ एवं वेलनेस प्रोफेशनल्स को जोड़ने की योजना है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया और अन्य एशियाई देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है।

कार्यक्रम में Expert Sessions, Knowledge Sharing, Global Networking और Product & Innovation Showcase जैसी गतिविधियां होंगी। साथ ही, अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने और Legends World Records के माध्यम से उनकी उपलब्धियों को पहचान देने की योजना है।

भारत और एशियाई देशों के बीच सहयोग के नए अवसर

भारत की पारंपरिक आयुष पद्धतियों का अपना समृद्ध इतिहास है। वहीं, एशिया के कई देश पारंपरिक चिकित्सा, रिसर्च, हेल्थ टेक्नोलॉजी और वेलनेस प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे में यह कॉन्क्लेव विभिन्न देशों के विशेषज्ञों को एक-दूसरे के अनुभव समझने, नए विचार साझा करने और भविष्य में संयुक्त परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने का अवसर देगा।

CIVIC का उद्देश्य डॉक्टरों, रिसर्च संस्थानों, मैन्युफैक्चरर्स और इनोवेटर्स के बीच संपर्क बढ़ाना है, ताकि रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बेहतर हेल्थकेयर सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिल सके। यह पहल भारतीय आयुष पद्धतियों की खूबियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने और दूसरे देशों के अनुभवों से सीखने का अवसर भी बनेगी।

देश-विदेश के पार्टनर्स का सहयोग

इस आयोजन को Haven Life Care, पटना, बिहार, Title Sponsor के रूप में सहयोग दे रहा है। Associate Partners में ProEarth Ayurveda, Nikki’z Magic, Numinous Products Pvt. Ltd., Dr. Jigish Mistry एवं Dr. Binl Mistry, और Madhuram Hospital शामिल हैं।

इन पार्टनर्स का सहयोग हेल्थ एवं वेलनेस क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स को एक साझा मंच पर लाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए संपर्क बनाने के प्रयास को मजबूती देता है।

रजिस्ट्रेशन और संपर्क

International AYUSH Conclave 5.0 – Thailand Edition में भागीदारी की जानकारी के लिए डॉक्टर, रिसर्चर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स और अन्य संबंधित प्रोफेशनल्स आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

तारीख: 17–21 दिसंबर 2026

स्थान: पट्टाया और बैंकॉक, थाईलैंड

वेबसाइट: https://internationalayushconclave.com/

ईमेल: info@internationalayushconclave.in

रजिस्ट्रेशन और नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक डॉक्टरों, रिसर्चर्स और हेल्थ एवं वेलनेस प्रोफेशनल्स से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपना नॉमिनेशन पूरा कर लें।

यह कॉन्क्लेव भारतीय आयुष क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने, नए संपर्क बनाने और भविष्य के सहयोग की संभावनाएं तलाशने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

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