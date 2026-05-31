मोटापे की महामारी से जूझ रहा है का यह द्वीप! 77 फीसदी आबादी ओबेसिटी की शिकार, वजह जानकर चौंक जाएंगे

मोटापे के साथ बढ़ीं कई गंभीर बीमारियां

मोटापा अपने साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आता है और अमेरिकन समोआ इसका बड़ा उदाहरण बन चुका है. यहां मोटापे के कारण डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और अन्य गैर-संचारी बीमारियों के मामले लगातार बढ़े हैं. स्वास्थ्य रिपोर्टों के अनुसार यहां बड़ी संख्या में लोग टाइप-2 डायबिटीज से भी प्रभावित हैं. मोटापे और मधुमेह का बढ़ता संबंध स्वास्थ्य तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है.

स्वास्थ्य एजेंसियां चला रही हैं जागरूकता अभियान

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य एजेंसियां लोगों को संतुलित आहार अपनाने के लिए जागरूक कर रही हैं. लोगों को अधिक फल, सब्जियां और पौष्टिक भोजन खाने की सलाह दी जा रही है. इसके साथ ही जंक फूड की खपत कम करने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं. उद्देश्य यह है कि आने वाले वर्षों में मोटापे की दर को नियंत्रित किया जा सके.

पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है अमेरिकन समोआ

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकन समोआ की कहानी केवल एक द्वीप तक सीमित नहीं है. यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि यदि असंतुलित खानपान और जंक फूड पर निर्भरता बढ़ती रही तो मोटापा वैश्विक स्वास्थ्य संकट का और बड़ा रूप ले सकता है. आज दुनिया के कई देश ओबेसिटी की समस्या से जूझ रहे हैं. तेजी से बदलती जीवनशैली, शारीरिक गतिविधियों में कमी और अत्यधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन इस समस्या को और बढ़ा रहा है.