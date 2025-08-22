‘अगर मैं बैग नहीं लेती तो…’, हैंडबैग्स खरीदने में खर्च हुई इस हसीना की सारी कमाई, पेंटहाउस रह गया सपना

Ameesha Patel Luxury Handbags: बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में, फिल्म निर्माता फराह खान के साथ उनके व्लॉग में अमीषा ने अपना हाउस टूर करवाया। उसी दौरान एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वह अपनी सारी कमाई हैंडबैग्स पर खर्च कर देती हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि, “अगर मैं बैग्स नहीं खरीदती, तो आज मेरे पास मुंबई में एक पेंटहाउस होता।”

वीडियो में अमीषा ने बताया कि उन्होंने महज 12 साल की उम्र में बैग्स इकट्ठा करना शुरू किया था। अब उनके पास लगभग 300-400 लग्जरी हैंडबैग्स, क्लच और बेल्ट बैग्स हैं। इनकी कीमत लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक है। फराह खान ने अमीषा के घर में रखे बर्किन बैग्स को देखा और कहा, “यह कपबोर्ड तो बर्किन बैग्स से भरा हुआ है।”

यहां देखें वीडियो

कलेक्शन देख फराह खान का रिएक्शन

अमीषा ने अपनी बैग्स की एक लिस्ट भी बनाई है, जिसमें हर शेल्फ पर रखे बैग्स का नाम लिखा है। उन्होंने फराह को सेंट लॉरेंट और बोटेगा वेनेटा के रेयर बैग्स भी दिखाए। फराह ने कहा, “यह बैग तो मेरी पहुंच से बाहर है।” बता दें कि बॉलीवुड से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शायद ही कोई और ऐसी एक्ट्रेस होगी जिसके पास करोंड़ों के बैग्स का कलेक्शन हो।

अमीषा के बैग्स की लिस्ट

अमीषा का बैग्स के प्रति ये प्यार न केवल उनकी फैशन सेंस को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि वो अपने शौक को पूरी तरह से जीती हैं। उनके इस लग्जरी कलेक्शन से ये भी साबित होता है कि कभी-कभी जुनून की कोई कीमत नहीं होती।