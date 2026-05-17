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ऑयली बाल, जूतों की बदबू और कपड़ों के दाग… एक टेलकम पाउडर करेगा सब ठीक!

Talcum Powder Uses: टेलकम पाउडर मुख्य रूप से टैल्क नामक नेचुरल मिनरल से तैयार किया जाता है. जमीन से निकाले गए टैल्क को कई स्टेज में प्रोसेस करके महीन पाउडर बनाया जाता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 17, 2026 10:01:30 PM IST

टैल्कम पाउडर के हैक्स
टैल्कम पाउडर के हैक्स


Talcum Powder Hacks: गर्मियों में टेलकम पाउडर का इस्तेमाल ज्यादातर लोग पसीना, चिपचिपाहट और बदबू से बचने के लिए करते हैं. यह स्किन को फ्रेश रखने के साथ कपड़ों की रगड़ से होने वाले रैशेज से भी राहत देता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि टेलकम पाउडर केवल बॉडी केयर तक सीमित नहीं है.

इसका इस्तेमाल बालों से लेकर कपड़ों, जूतों और ट्रैवल हैक्स तक कई कामों में किया जा सकता है. सही तरीके से उपयोग करने पर यह रोजमर्रा की कई छोटी परेशानियों को आसान बना सकता है.

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कैसे बनता है टेलकम पाउडर?

टेलकम पाउडर मुख्य रूप से टैल्क नामक नेचुरल मिनरल से तैयार किया जाता है. जमीन से निकाले गए टैल्क को कई स्टेज में प्रोसेस करके महीन पाउडर बनाया जाता है. इसके बाद इसमें खुशबू, एंटीबैक्टीरियल तत्व और स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं. इसी वजह से यह त्वचा पर इस्तेमाल के लिए सुरक्षित और मुलायम माना जाता है. हालांकि इसे केवल स्किन तक सीमित रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके कई घरेलू और लाइफस्टाइल उपयोग भी हैं.

ऑयली बालों के लिए बन सकता है ड्राई शैंपू

गर्मियों में बाल जल्दी ऑयली और चिपचिपे दिखने लगते हैं. खासकर माथे के पास की स्कैल्प पर तेल ज्यादा नजर आता है. ऐसे में टेलकम पाउडर ड्राई शैंपू की तरह काम कर सकता है. थोड़ी मात्रा में पाउडर स्कैल्प पर लगाकर एक मिनट छोड़ दें और फिर टिश्यू या ब्रश से साफ कर लें. इससे अतिरिक्त ऑयल सोख लिया जाता है और बाल फ्रेश और बाउंसी दिखाई देते हैं.

कपड़ों के तेल के दाग हटाने में मददगार

कपड़ों पर तेल के दाग लग जाएं तो उन्हें साफ करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में टेलकम पाउडर काफी काम आता है. दाग वाले हिस्से पर तुरंत पाउडर डाल दें और कुछ समय के लिए छोड़ दें. पाउडर तेल को सोख लेता है, जिससे बाद में कपड़ा धोने पर दाग आसानी से निकल जाता है. यह तरीका खासतौर पर ताजे तेल के दागों पर ज्यादा असरदार माना जाता है.

जूतों की बदबू और टाइट कपड़ों की परेशानी से राहत

गर्मी में पैरों में पसीना आने से जूतों में बदबू बनने लगती है. जूते के अंदर थोड़ा टेलकम पाउडर छिड़ककर रातभर छोड़ देने से बदबू कम हो सकती है. वहीं टाइट जींस या फिटेड कपड़े पहनने में दिक्कत हो तो त्वचा पर हल्का पाउडर लगाने से रगड़ कम होती है और कपड़े आसानी से पहनने में मदद मिलती है.

बीच ट्रिप और हेयर कट के बाद भी आता है काम

समुद्र किनारे या नदी के पास घूमने के दौरान त्वचा पर रेत चिपक जाती है, जिसे हटाना मुश्किल होता है. टेलकम पाउडर लगाने से रेत आसानी से साफ हो जाती है. इसी तरह हेयर कट के बाद गर्दन और चेहरे पर चिपके छोटे बाल हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. यह त्वचा को सूखा रखकर सफाई आसान बना देता है.

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