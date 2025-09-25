अलीगढ़ की 5 ऐतिहासिक जगहें, जिनमें छिपे हैं गहरे रहस्य! जानकर आप भी हो जायेंगे दंग
Home > लाइफस्टाइल > अलीगढ़ की 5 ऐतिहासिक जगहें, जिनमें छिपे हैं गहरे रहस्य! जानकर आप भी हो जायेंगे दंग

अलीगढ़ की 5 ऐतिहासिक जगहें, जिनमें छिपे हैं गहरे रहस्य! जानकर आप भी हो जायेंगे दंग

Aligarh 5 Historical Places यहां हम आपको बताने जा रहे हैं अलीगढ़ की 5 सबसे ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहों के बारे में, जिसमें छिपें हैं गहरे रहस्य, ऐसे में अगर आप भी अलीगढ़ घुमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इन जगहों पर जाए बिना आपका ट्रिप अधूरा रहेगा

By: chhaya sharma | Published: September 25, 2025 12:24:09 PM IST

Aligarh 5 Historical Places
Aligarh 5 Historical Places

Aligarh 5 Historical Places अलीगढ़ एक बेहद खूबसूरत शहर है, जहां सिर्फ ताले और शिक्षा संस्थान के अलावा ऐतिहासिक किल, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक खूबसूरत भी बेहद पसंद कि जाती हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ अलीगढ़ घुमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको यहां बताई गए अलीगढ़ की 5 सबसे ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहों पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर जाए बिना आपका अलीगढ़ का ट्रिप अधूरा रहेगा, तो चलिए जानते हैं अलीगढ़ की 5 सबसे ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहों के बारे में, जिनके पीछे छिपे हैं गहरे रहस्य!

1. अलीगढ़ का किला

अलीगढ़ में एक बेहद खूबसूरत किला है, जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी खास पहचान बनाई है. इस किले को बौनाचोर किला और रामगढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है। अलीगढ़ के इस खूबसूरत और शानदार किले को इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बनवाया गया था और किले की मजबूत दीवारें और विशाल परिसर आज भी उस दौर को याद दिलाती है. फिलहाल ये अभी मुस्लिम विश्वविद्यालय की देखरेख में है और इतिहास प्रेमियों के देखने के लिए सबसे अच्छा है.  

2. अलीगढ़ की जामा मस्जिद

अलीगढ़ में एक बेहद खूबसूरत जामा मस्जिद है, जो अपनी भव्यता और शाही अंदाज़ के लिए देशभर में मशहूर है. कहा जाता है कि यह शानदार और खूबसूरत मस्जिद न सिर्फ धार्मिक महत्व से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद खास है, क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान यहां कई वीरों ने शहादत दी थी, जिनकी कब्रें आज भी मस्जिद परिसर में मौजूद हैं. इसके अलावा अलीगढ़ की जामा मस्जिद के गुंबदों में बहुत सारा सोना लगा है, यही वजह है कि इसे भारत की सबसे ज्यादा सोना लगी मस्जिद भी कहा जाता है.

3. अलीगढ़ की शेखा झील

अलीगढ़ में स्थित शेखा झील प्रकृति प्रेमियों के देखने के लिए सबसे अच्छी जगह हैं, इसे देखे बिनी अलीगढ़ की ट्रिप अधूरी रह सकती है. अलीगढ़ की यह शेखा झील  हर साल सर्दियों में कई प्रवासी पक्षियों का ठिकाना बन जाती है. जिन्हें देखना बेहद आनंदमय होता है. शांति और सुकून की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह जगह स्वर्ग है

4. अलीगढ़ की आज़ाद लाइब्रेरी

अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थित आज़ाद लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक है. इस सबसे बड़ी लाइब्रेरी में लगभग 14 लाख से अधिक किताबें, ऐतिहासिक दस्तावेज़ और दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद हैं. ज्ञान प्रेमियों के लिए अलीगढ़ की यह आज़ाद लाइब्रेरी किसी खजाने से कम नहीं है.

5. अलीगढ़ का खेरेश्वर मंदिर

अलीगढ़ का खेरेश्वर मंदिर एक प्राचीन और पवित्र स्थान, जो भगवान शंकर को समर्पित है. ऐतिहासिक महत्व से जुड़े इस मंदिर की मान्यता है कि इसमें, जो भी भक्त श्रद्धा से कुछ भी शिव जी से मांगता है, उसकी इच्छा पूरी होती है.अलीगढ़ के इस खेरेश्वर मंदिर में  दूर-दराज़ से श्रद्धालु आते हैं और आस्था के साथ शिव जी का जलाभिषेक और पूजा करते हैं. शानदार दिखने वाले इस खेरेश्वर मंदिर की खूबसूरत वास्तुकला और शांति से भरा वातावरण भक्तों को अपनी ओर खींचता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
अलीगढ़ की 5 ऐतिहासिक जगहें, जिनमें छिपे हैं गहरे रहस्य! जानकर आप भी हो जायेंगे दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अलीगढ़ की 5 ऐतिहासिक जगहें, जिनमें छिपे हैं गहरे रहस्य! जानकर आप भी हो जायेंगे दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अलीगढ़ की 5 ऐतिहासिक जगहें, जिनमें छिपे हैं गहरे रहस्य! जानकर आप भी हो जायेंगे दंग
अलीगढ़ की 5 ऐतिहासिक जगहें, जिनमें छिपे हैं गहरे रहस्य! जानकर आप भी हो जायेंगे दंग
अलीगढ़ की 5 ऐतिहासिक जगहें, जिनमें छिपे हैं गहरे रहस्य! जानकर आप भी हो जायेंगे दंग
अलीगढ़ की 5 ऐतिहासिक जगहें, जिनमें छिपे हैं गहरे रहस्य! जानकर आप भी हो जायेंगे दंग