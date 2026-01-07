Home > लाइफस्टाइल > बीवी की मर्जी के बिना शराब पी तो क्या हो सकती है जेल? जानिए क्या कहता है कानून

बीवी की मर्जी के बिना शराब पी तो क्या हो सकती है जेल? जानिए क्या कहता है कानून

Rules For Drinking Alcohol: नए साल पर शादीशुदा पुरुषों ने अगर बिना पत्नी की परमिशन के शराब भी तो उन्हें जेल हो सकती है. जान लीजिए क्या कहता है इसे लेकर कानून.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 7, 2026 8:27:32 PM IST

Rules For Drinking Alcohol
Rules For Drinking Alcohol


Rules For Drinking Alcohol: नए साल के आने के साथ ही पूरे देश और दुनिया में जश्न का माहौल है. पार्टियों और सेलिब्रेशन में शराब पीना आम बात मानी जाती है. हालांकि इस साल शादीशुदा पुरुषों से जुड़ी एक चेतावनी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है. दावा किया जा रहा है कि अगर कोई शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी की इजाजत के बिना शराब पीता है, तो उसे जेल हो सकती है.

You Might Be Interested In

इस तरह के मैसेज कई लोगों को कन्फ्यूज कर रहा है. सवाल यह है कि क्या कानून सच में सिर्फ़ पत्नी की इजाजत के बिना शराब पीने पर जेल की सज़ा देता है? आइए समझते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है और इस मामले में कानून असल में क्या कहता है.

बिना इजाजत शराब पीने पर जेल?

अगर आपको भी यह खबर मिली है कि पति को पत्नी की इजाजत के बिना शराब पीने पर जेल हो सकती है, तो हम आपको बता दें कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. इस मामले को घरेलू हिंसा से जोड़ा जा रहा है, जो BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 85/85B के तहत आता है. इसके तहत अगर कोई पति शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद घर में हिंसा करता है.

You Might Be Interested In

महाराष्ट्र में ये क्या हुआ? शिंदे को पटखनी देने के लिए BJP और कांग्रेस ने मिलाया हाथ, विचारधारा गई तेल लेने?

अपनी पत्नी की मानसिक शांति या गरिमा को खतरे में डालता है, तो पत्नी FIR दर्ज करा सकती है. सज़ा 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. उदाहरण के लिए अगर पत्नी ने अपने पति से साफ तौर पर कहा है कि शराब पीकर घर न आए, और वह फिर भी आता है, जिससे लड़ाई या डर का माहौल बनता है, तो इसे क्रूरता माना जाएगा. लेकिन सिर्फ़ शराब पीना कोई अपराध नहीं है.

सुरक्षा के लिए पत्नी को दिए गए अधिकार

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 40% से ज़्यादा घरेलू हिंसा के मामलों में शराब एक वजह होती है. इसलिए नया कानून महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा देता है. पत्नी सुरक्षा की मांग कर सकती है, अलग रहने का आदेश ले सकती है, या अपने पति को अच्छे व्यवहार के बॉन्ड पर रखवा सकती है. कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर पति शांति से शराब पीता है और कोई हिंसा नहीं करता है.

Kartik With Mystery Girl: गोवा वेकेशन पर कार्तिक आर्यन के साथ दिखीं मिस्ट्री गर्ल, तस्वीर ने मचाया हंगामा, क्या बॉलीवुड से है नाता? जानें

यह धारा लागू नहीं होती है. यह कानून सिर्फ़ घरेलू हिंसा से निपटने के लिए है, न कि शराब पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए नए साल पर वायरल मैसेज की वजह से कई लोग मज़ाक में कह रहे हैं कि इजाजत लेना ज़रूरी है. असली मकसद महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

You Might Be Interested In
Tags: Drinkingdrinking without permissionnew year 2026Rules For Drinking Alcoholutility news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

भूल जाइए पुराने बीच, रात में गोवा की इन 5...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026
बीवी की मर्जी के बिना शराब पी तो क्या हो सकती है जेल? जानिए क्या कहता है कानून

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बीवी की मर्जी के बिना शराब पी तो क्या हो सकती है जेल? जानिए क्या कहता है कानून
बीवी की मर्जी के बिना शराब पी तो क्या हो सकती है जेल? जानिए क्या कहता है कानून
बीवी की मर्जी के बिना शराब पी तो क्या हो सकती है जेल? जानिए क्या कहता है कानून
बीवी की मर्जी के बिना शराब पी तो क्या हो सकती है जेल? जानिए क्या कहता है कानून