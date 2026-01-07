बीवी की मर्जी के बिना शराब पी तो क्या हो सकती है जेल? जानिए क्या कहता है कानून

Rules For Drinking Alcohol: नए साल के आने के साथ ही पूरे देश और दुनिया में जश्न का माहौल है. पार्टियों और सेलिब्रेशन में शराब पीना आम बात मानी जाती है. हालांकि इस साल शादीशुदा पुरुषों से जुड़ी एक चेतावनी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है. दावा किया जा रहा है कि अगर कोई शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी की इजाजत के बिना शराब पीता है, तो उसे जेल हो सकती है.

इस तरह के मैसेज कई लोगों को कन्फ्यूज कर रहा है. सवाल यह है कि क्या कानून सच में सिर्फ़ पत्नी की इजाजत के बिना शराब पीने पर जेल की सज़ा देता है? आइए समझते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है और इस मामले में कानून असल में क्या कहता है.

बिना इजाजत शराब पीने पर जेल?

अगर आपको भी यह खबर मिली है कि पति को पत्नी की इजाजत के बिना शराब पीने पर जेल हो सकती है, तो हम आपको बता दें कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. इस मामले को घरेलू हिंसा से जोड़ा जा रहा है, जो BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 85/85B के तहत आता है. इसके तहत अगर कोई पति शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद घर में हिंसा करता है.

अपनी पत्नी की मानसिक शांति या गरिमा को खतरे में डालता है, तो पत्नी FIR दर्ज करा सकती है. सज़ा 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. उदाहरण के लिए अगर पत्नी ने अपने पति से साफ तौर पर कहा है कि शराब पीकर घर न आए, और वह फिर भी आता है, जिससे लड़ाई या डर का माहौल बनता है, तो इसे क्रूरता माना जाएगा. लेकिन सिर्फ़ शराब पीना कोई अपराध नहीं है.

सुरक्षा के लिए पत्नी को दिए गए अधिकार

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 40% से ज़्यादा घरेलू हिंसा के मामलों में शराब एक वजह होती है. इसलिए नया कानून महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा देता है. पत्नी सुरक्षा की मांग कर सकती है, अलग रहने का आदेश ले सकती है, या अपने पति को अच्छे व्यवहार के बॉन्ड पर रखवा सकती है. कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर पति शांति से शराब पीता है और कोई हिंसा नहीं करता है.

यह धारा लागू नहीं होती है. यह कानून सिर्फ़ घरेलू हिंसा से निपटने के लिए है, न कि शराब पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए नए साल पर वायरल मैसेज की वजह से कई लोग मज़ाक में कह रहे हैं कि इजाजत लेना ज़रूरी है. असली मकसद महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.