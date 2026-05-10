शराब और सिगरेट से चाहिए छुटकारा? एक्सपर्ट ने बताया आसान घरेलू डिटॉक्स शॉट

Natural Drink To Quit Alcohol Addiction: शराब और सिगरेट का सेवन शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक माना जाता है. इसके बावजूद कई लोग चाहकर भी इनकी लत नहीं छोड़ पाते. धीरे-धीरे यह आदत शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाने लगती है. लगातार धूम्रपान और शराब पीने से फेफड़े, लिवर, किडनी और दिल पर बुरा असर पड़ता है.

कई मामलों में यह गंभीर बीमारियों और मानसिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन आदतों को छोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन सही शुरुआत और लगातार प्रयास से इसे संभव बनाया जा सकता है.

एक्सपर्ट ने बताई आसान डिटॉक्स ड्रिंक

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार एक सरल घरेलू डिटॉक्स ड्रिंक शराब और सिगरेट की तलब को कम करने में मदद कर सकती है. इस ड्रिंक को बनाने के लिए घर में आसानी से मिलने वाली प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें अदरक, नींबू, शहद और हल्दी शामिल हैं. ये सभी सामग्री शरीर को अंदर से साफ करने और धीरे-धीरे नशे की इच्छा कम करने में सहायक मानी जाती हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोई जादुई इलाज नहीं, बल्कि एक हेल्दी शुरुआत हो सकती है जो शरीर और मानसिक स्थिति दोनों को बेहतर बनाने में मदद करती है.

कैसे तैयार करें यह देसी डिटॉक्स शॉट

इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटा टुकड़ा अदरक लेकर उसका रस निकालें. लगभग एक चम्मच अदरक के रस में बराबर मात्रा में नींबू का रस मिलाएं. इसके बाद इसमें एक चुटकी हल्दी या कच्ची हल्दी का रस मिलाएं और स्वाद के लिए थोड़ा शहद डालें. इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर डिटॉक्स शॉट तैयार किया जा सकता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इसे सुबह खाली पेट पीना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. नियमित सेवन से शरीर को धीरे-धीरे इसके लाभ महसूस होने लगते हैं.

शरीर को कैसे पहुंचाता है फायदा

यह डिटॉक्स ड्रिंक शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद मानी जाती है. अदरक और नींबू शरीर के मेटाबॉलिज्म और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जबकि हल्दी शरीर में सूजन कम करने और डिटॉक्स प्रक्रिया को मजबूत करने में सहायक मानी जाती है. शहद स्वाद के साथ शरीर को ऊर्जा भी देता है. विशेषज्ञों के अनुसार यह ड्रिंक लिवर को नेचुरली डिटॉक्स करने में मदद कर सकती है और धीरे-धीरे शराब व सिगरेट की तलब को कम करने में सहायक बन सकती है.

सिर्फ ड्रिंक नहीं, मजबूत इरादा भी जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी लत को छोड़ने के लिए सिर्फ घरेलू उपाय काफी नहीं होते, बल्कि मजबूत मानसिक तैयारी भी जरूरी होती है. शराब और सिगरेट छोड़ने का स्पष्ट लक्ष्य तय करना जरूरी है ताकि व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार हो सके.

अचानक पूरी तरह छोड़ने के बजाय धीरे-धीरे सेवन कम करना ज्यादा प्रभावी माना जाता है. इसके अलावा चंद्र नाड़ी प्राणायाम, खुद को व्यस्त रखना और तलब के समय इलायची या लौंग चबाना भी मददगार हो सकता है. लगातार प्रयास और सकारात्मक सोच से नशे की आदत को धीरे-धीरे छोड़ा जा सकता है.

डिस्क्लेमर:

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. शराब और सिगरेट की लत छोड़ने के लिए डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें. बताए गए घरेलू उपाय मेडिकल उपचार का विकल्प नहीं हैं.