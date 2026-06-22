Home > लाइफस्टाइल > International Yoga Day 2026: एक दिन में 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अक्षर योग केंद्र ने रचा इतिहास, 80 देशों के हजारों लोगों ने लिया हिस्सा

International Yoga Day 2026: एक दिन में 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अक्षर योग केंद्र ने रचा इतिहास, 80 देशों के हजारों लोगों ने लिया हिस्सा

International Yoga Day 2026: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर बेंगलुरु स्थित अक्षर योग केंद्र ने एक दिन में 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया. हिमालयन सिद्ध अक्षर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत सहित 80 से अधिक देशों के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया. रकुल प्रीत सिंह समेत कई हस्तियों ने इस पहल का समर्थन किया. विभिन्न योगासनों में सामूहिक प्रदर्शन के जरिए संस्था दुनिया में योग के क्षेत्र में 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाला पहला संगठन बन गई.

By: Ranjana Sharma | Published: June 22, 2026 1:29:12 PM IST

योग की ताकत का विश्व ने देखा नजारा, भारत ने बनाया नया कीर्तिमान
योग की ताकत का विश्व ने देखा नजारा, भारत ने बनाया नया कीर्तिमान


International Yoga Day 2026: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 इस बार सिर्फ योगाभ्यास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि का गवाह भी बना. ‘वृद्धावस्था के लिए योग’ थीम के साथ मनाए गए इस वर्ष के योग दिवस पर बेंगलुरु स्थित अक्षर योग केंद्र ने एक दिन में 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यह उपलब्धि न केवल भारत के लिए गौरव का विषय है, बल्कि योग की वैश्विक स्वीकार्यता और उसके बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाती है. हिमालयन सिद्ध अक्षर द्वारा स्थापित अक्षर योग केंद्र ने 21 जून को आयोजित विशेष कार्यक्रम में हजारों प्रतिभागियों के साथ कई योगासन प्रस्तुत किए और रिकॉर्ड की नई इबारत लिख दी. संस्था के अनुसार, अब वह दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन बन गया है जिसके नाम योगासनों में 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं.

‘वृद्धावस्था के लिए योग’ थीम को मिला वैश्विक मंच

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘वृद्धावस्था के लिए योग’ रखी गई थी. इसका उद्देश्य जीवन के हर चरण में योग के महत्व को रेखांकित करना और यह बताना था कि योग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में किस तरह मदद करता है. अक्षर योग केंद्र ने इसी संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक विशाल आयोजन किया, जिसमें भारत समेत 80 से अधिक देशों के योग साधकों, स्वास्थ्य प्रेमियों, विद्यार्थियों, पेशेवरों और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया. कार्यक्रम ने यह साबित किया कि योग केवल व्यक्तिगत अभ्यास नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने वाला एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है.

You Might Be Interested In

रकुल प्रीत सिंह समेत कई हस्तियों ने दिया समर्थन

इस विशेष पहल को बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह सहित कई जानी-मानी हस्तियों का समर्थन मिला. कार्यक्रम से पहले इन हस्तियों ने संस्था को शुभकामनाएं दीं और इस प्रयास की सराहना की. रकुल प्रीत सिंह का अक्षर योग केंद्र से विशेष जुड़ाव भी है. उन्हें संस्थान के संस्थापक हिमालयन सिद्ध अक्षर ने व्यक्तिगत रूप से योग प्रशिक्षण दिया है. यही कारण रहा कि उन्होंने इस उपलब्धि को योग जगत के लिए प्रेरणादायक बताया.

लगातार चौथे साल रिकॉर्ड बनाने की परंपरा

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की आधिकारिक जानकारी के अनुसार अक्षर योग केंद्र पिछले चार वर्षों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को रिकॉर्ड तोड़ योग आयोजनों के साथ मना रहा है. वर्ष 2025 में संस्था ने एक ही दिन में 12 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर बड़ी सफलता हासिल की थी. वहीं 2026 में इस उपलब्धि को और आगे बढ़ाते हुए 21 रिकॉर्ड स्थापित किए गए. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी इस अभियान को संस्था की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बताया था.

हजारों प्रतिभागियों ने दिखाया सामूहिक योग की ताकत

इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि हजारों लोगों ने एक साथ विभिन्न योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया. इन सामूहिक प्रस्तुतियों ने अनुशासन, एकाग्रता और योग प्रशिक्षण की शक्ति को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया. संस्था का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर अलग-अलग देशों के लोगों की भागीदारी ने योग को वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन के रूप में और मजबूत किया है.

इन योगासनों में बने रिकॉर्ड

अक्षर योग केंद्र द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स में कई लोकप्रिय और चुनौतीपूर्ण योगासन शामिल रहे. इनमें शामिल प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं-

  • अधो मुख श्वानासन (डाउनवर्ड फेसिंग डॉग) में 864 लोगों ने एक साथ एक मिनट तक आसन धारण किया.
  • ब्रिज पोज में 1,692 प्रतिभागियों ने एक साथ प्रदर्शन किया.
  • मरमेड पोज में 863 लोगों ने भाग लिया.
  • शलभासन (टिड्डी मुद्रा) में 539 प्रतिभागियों ने एक साथ मुद्रा धारण की.
  • गरुड़ासन (ईगल पोज) में 522 से अधिक लोगों ने भागीदारी की.
  • शोल्डर स्टैंड में 1,633 लोगों ने सामूहिक प्रदर्शन किया.
  • भद्रासन या कृपा मुद्रा में 550 प्रतिभागियों ने एक मिनट तक आसन बनाए रखा.
  • उभय पदांगुष्ठासन (डबल टो होल्ड पोज) में 461 लोगों ने भाग लिया.
  • एका पाद पदांगुष्ठासन (पिस्टल स्क्वाट पोज) में 514 प्रतिभागियों ने रिकॉर्ड बनाया.
  • चेयर पोज में 1,695 लोगों ने एक साथ प्रदर्शन किया.
  • वॉरियर-II मुद्रा में 1,634 लोगों की भागीदारी रही.
  • वॉरियर-III मुद्रा में 529 प्रतिभागियों ने रिकॉर्ड कायम किया.

योग को मिला नया वैश्विक मानदंड

अक्षर योग केंद्र की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह उपलब्धि केवल रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि योग के क्षेत्र में एक नया वैश्विक मानदंड स्थापित करती है. संस्था का मानना है कि सामूहिक योग अभ्यास के माध्यम से स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक जीवनशैली को बढ़ावा देने का यह प्रयास आने वाले वर्षों में और अधिक लोगों को प्रेरित करेगा. योग दिवस 2026 पर बनी यह उपलब्धि भारत की उस प्राचीन परंपरा को दुनिया के सामने और मजबूत तरीके से प्रस्तुत करती है, जिसने आज वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का रूप ले लिया है.

Tags: International Yoga Day 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘हाउस ऑफ़ द ड्रैगन’ की एक्ट्रेस ओलिविया कुक की खूबसूरत...

June 22, 2026

नींबू नहीं, इस गर्मी ट्राई करें तरबूज की खट्टी-मीठी शिकंजी

June 21, 2026

‘चना दाल’ से बनती हैं भारत की ये 6 traditional...

June 21, 2026

ज्यादा अदरक खाने के नुकसान

June 21, 2026

ज्यादा कद्दू के बीज खाने के नुकसान

June 21, 2026

रेवती सुले की शादी में सितारों का जमघट!

June 21, 2026
International Yoga Day 2026: एक दिन में 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अक्षर योग केंद्र ने रचा इतिहास, 80 देशों के हजारों लोगों ने लिया हिस्सा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

International Yoga Day 2026: एक दिन में 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अक्षर योग केंद्र ने रचा इतिहास, 80 देशों के हजारों लोगों ने लिया हिस्सा
International Yoga Day 2026: एक दिन में 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अक्षर योग केंद्र ने रचा इतिहास, 80 देशों के हजारों लोगों ने लिया हिस्सा
International Yoga Day 2026: एक दिन में 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अक्षर योग केंद्र ने रचा इतिहास, 80 देशों के हजारों लोगों ने लिया हिस्सा
International Yoga Day 2026: एक दिन में 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अक्षर योग केंद्र ने रचा इतिहास, 80 देशों के हजारों लोगों ने लिया हिस्सा