किसी को पहननी पड़ी स्कर्ट, झेलनी पड़ी एलर्जी… एयर होस्टेस यूनिफॉर्म के बड़े विवाद, ग्लैमर के पीछे छिपी परेशानी

Air hostess uniform: हवाई जहाज में सफर करने वाले अधिकांश यात्रियों की नजर एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट्स की यूनिफॉर्म पर जरूर जाती है. आकर्षक डिजाइन, खास रंग और अलग स्टाइल एयरलाइन की ब्रांड पहचान का हिस्सा होते हैं. यही कारण है कि कंपनियां अपनी यूनिफॉर्म पर भारी खर्च करती हैं और उसे अपनी छवि से जोड़कर देखती हैं. लेकिन दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस में यही यूनिफॉर्म विवाद का कारण भी बनी है. कहीं महिला कर्मचारियों ने ड्रेस कोड को लैंगिक समानता के खिलाफ बताया तो कहीं नई यूनिफॉर्म पहनने के बाद कर्मचारियों ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत कर दी.

कैथे पैसिफिक में 72 साल बाद बदला नियम

हांगकांग की एयरलाइन Cathay Pacific में वर्षों तक महिला फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए केवल स्कर्ट पहनना अनिवार्य था. रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइन ने 72 साल तक इस परंपरा को जारी रखा, लेकिन कर्मचारियों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार नियम बदलना पड़ा. एयरलाइन ने पहली बार महिला कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान पैंट पहनने की अनुमति दी. यह फैसला कर्मचारियों और यूनियन की कई वर्षों की मांग के बाद लिया गया. यूनियन का कहना था कि स्कर्ट पहनकर लंबे समय तक काम करना सुविधाजनक नहीं होता और कई परिस्थितियों में इससे कामकाज प्रभावित होता है.

सामान उठाने से लेकर इमरजेंसी तक, स्कर्ट बनी परेशानी

महिला कर्मचारियों का कहना था कि स्कर्ट पहनकर सामान उठाना, झुकना और तेज गति से काम करना कई बार मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा इसे लैंगिक समानता के मुद्दे से भी जोड़ा गया.

कर्मचारियों का सवाल था कि जब पुरुष कर्मचारियों को पैंट पहनने की अनुमति है तो महिलाओं को केवल स्कर्ट तक सीमित क्यों रखा जाए. करीब चार साल तक चले अभियान के बाद एयरलाइन ने नियमों में बदलाव कर पैंट को भी यूनिफॉर्म का हिस्सा बना लिया.

जब नई यूनिफॉर्म पहनते ही शुरू हो गईं स्वास्थ्य समस्याएं

यूनिफॉर्म विवाद का सबसे चर्चित मामला अमेरिकी एयरलाइन Delta Air Lines में सामने आया. वर्ष 2018 में एयरलाइन ने नई बैंगनी रंग की यूनिफॉर्म लागू की थी. इसके कुछ समय बाद कई फ्लाइट अटेंडेंट्स ने शिकायत की कि उन्हें त्वचा पर चकत्ते, खुजली, सांस लेने में दिक्कत, सिरदर्द और बाल झड़ने जैसी समस्याएं होने लगी हैं. कुछ कर्मचारियों ने दावा किया कि उनकी त्वचा पर ऐसे निशान उभर रहे थे जो सामान्य एलर्जी नहीं बल्कि रासायनिक जलन यानी केमिकल बर्न जैसे दिखाई देते थे.

डॉक्टरों ने दी थी एपिपेन साथ रखने की सलाह

कई मामलों में स्वास्थ्य समस्याएं इतनी गंभीर बताई गईं कि डॉक्टरों ने कुछ कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर एपिपेन अपने पास रखने की सलाह दी थी. विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि यूनिफॉर्म को दाग-धब्बों से बचाने, अधिक टिकाऊ बनाने और उसकी चमक बनाए रखने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया गया था, वे इन समस्याओं की वजह हो सकते हैं. हालांकि एयरलाइन ने कहा था कि वह कर्मचारियों की शिकायतों की जांच कर रही है और समाधान खोजने का प्रयास कर रही है.

अमेरिकन एयरलाइंस में भी उठे स्वास्थ्य से जुड़े सवाल

यूनिफॉर्म को लेकर शिकायतें केवल डेल्टा एयरलाइंस तक सीमित नहीं रहीं. American Airlines की फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेसी सिल्वर-चैरन ने भी नई यूनिफॉर्म लागू होने के बाद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की बात कही थी. उन्होंने दावा किया था कि ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी, जबकि घर पहुंचने के बाद उनकी हालत बेहतर होने लगती थी. बाद में अन्य कर्मचारियों ने भी इसी तरह की परेशानियों की शिकायत दर्ज कराई.

स्टडी में सामने आईं चौंकाने वाली जानकारियां

फ्लाइट अटेंडेंट्स के स्वास्थ्य पर किए गए एक अध्ययन में भी यूनिफॉर्म और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच संबंध की ओर इशारा किया गया. अध्ययन में पाया गया कि Alaska Airlines में नई यूनिफॉर्म लागू होने के बाद कर्मचारियों में त्वचा संबंधी परेशानियां, सांस लेने में दिक्कत और नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ गई थीं. रिपोर्ट के अनुसार, बाद में यूनियन के दबाव के चलते यूनिफॉर्म में बदलाव किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों की शिकायतों में कमी दर्ज की गई.

ब्रांडिंग के चक्कर में पीछे छूट जाती है सुविधा?

कई फ्लाइट अटेंडेंट्स का मानना है कि एयरलाइंस अक्सर यूनिफॉर्म को ब्रांड इमेज का हिस्सा मानकर उसकी डिजाइन और आकर्षण पर अधिक ध्यान देती हैं. ऐसे में कई बार कर्मचारियों की सुविधा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पीछे छूट जाते हैं. कुछ कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि उन्हें ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं जो देखने में बेहद आकर्षक होते हैं, लेकिन लंबे समय तक काम करने के लिहाज से आरामदायक नहीं होते.

फैशन से आगे बढ़ चुका है यूनिफॉर्म का मुद्दा

एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म केवल ड्रेस नहीं बल्कि एयरलाइन की पहचान मानी जाती है. लेकिन जब यही यूनिफॉर्म कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, आराम और समान अधिकारों से जुड़ने लगती है तो मामला केवल फैशन तक सीमित नहीं रह जाता. कैथे पैसिफिक, डेल्टा, अमेरिकन और अलास्का एयरलाइंस के मामलों ने यह दिखाया है कि एयरलाइन यूनिफॉर्म को लेकर होने वाले विवाद केवल कपड़ों के डिजाइन तक सीमित नहीं हैं. इनमें स्वास्थ्य, कार्यस्थल की सुविधा, लैंगिक समानता और कर्मचारियों के अधिकार जैसे गंभीर मुद्दे भी शामिल हैं.