क्या कूलर से कमरे में हो रही है चिपचिपाहट, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती, जानिए इस्तेमाल करने का सही तरीका

Air Cooler Tips: गर्मी के मौसम में राहत पाने के लिए ज्यादातर लोग एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं. कूलर को एसी की तुलना में ज्यादा किफायती और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है और बिजली की खपत भी अपेाकृत कम रहती है. हालांकि, कई लोगों की शिकायत रहती है कि कूलर चलाने के बाद कमरे में उमस और चिपचिपाहट बढ़ने लगती है.

कुछ बातों का ध्यान रखें

असल में कूलर से बढ़ने वाली उमस के पीछे कुछ सामान्य गलतियां जिम्मेदार होती हैं. अगर कूलर का सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए, तो इसकी कूलिंग कम हो सकती है और कमरा आरामदायक महसूस होने की बजाय भारी और घुटन भरा लगने लगता है. कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर कूलर की ठंडक को बेहतर बनाया जा सकता है और कमरे में नमी बढ़ने से भी बचा जा सकता है.

कमरे को पूरी तरह बंद करना

कई लोग कूलर चलाते समय कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं. यह सबसे आम और बड़ी गलती मानी जाती है. एयर कूलर को सही तरीके से काम करने के लिए ताजी हवा की जरूरत होती है.

अगर कमरा पूरी तरह बंद रहेगा, तो अंदर नमी जमा होने लगती है. इससे हवा भारी और चिपचिपी महसूस होती है और कमरे में घुटन बढ़ सकती है. यही वजह है कि कूलर चलाते समय एक खिड़की या दरवाजा थोड़ा खुला रखना जरूरी माना जाता है, ताकि हवा का सही प्रवाह बना रहे और उमस कम हो.

कूलर को गलत जगह रखना

कूलर की सही कूलिंग के लिए उसका सही जगह पर रखा होना भी बेहद जरूरी है. अगर कूलर को कमरे के कोने में या दीवार से बिल्कुल सटाकर रख दिया जाए, तो हवा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है. ऐसी स्थिति में ठंडी हवा पूरे कमरे में सही तरीके से नहीं फैल पाती. बेहतर होगा कि कूलर को खिड़की के पास रखा जाए और उसका पिछला हिस्सा खुली जगह की ओर हो. इससे बाहर की ताजी हवा कूलर के अंदर आएगी और कमरे में ज्यादा ठंडक महसूस होगी.

लगातार पंप चलाना

जिन इलाकों में पहले से ही हवा में नमी ज्यादा होती है, वहां कूलर का पंप लगातार चलाने से कमरे में चिपचिपाहट बढ़ सकती है. इससे आराम मिलने की बजाय बेचैनी महसूस होने लगती है. ऐसे में जरूरत के अनुसार कुछ समय के लिए केवल फैन मोड का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. पंप को बीच-बीच में चलाने से कमरे की हवा ज्यादा हल्की और आरामदायक महसूस हो सकती है.

कूलिंग पैड की सफाई न करना

कूलर के कूलिंग पैड पर समय के साथ धूल और गंदगी जमा हो जाती है. इससे हवा का प्रवाह रुकने लगता है और कूलर की कूलिंग क्षमता कम हो सकती है. गंदे पैड की वजह से बदबू भी आने लगती है और कमरे का माहौल खराब हो सकता है. इसलिए कूलिंग पैड की नियमित सफाई करना जरूरी माना जाता है. जरूरत पड़ने पर पैड बदल देना भी बेहतर हो सकता है. इससे कूलर अच्छी ठंडक देगा और लंबे समय तक सही तरीके से काम करेगा.

बेहतर कूलिंग के लिए क्या करें?

गर्मी में कूलर से बेहतर ठंडक पाने के लिए जरूरी है कि कमरे में हवा का वेंटिलेशन बना रहे, कूलर को सही दिशा में रखा जाए और उसकी नियमित सफाई की जाए. साथ ही जरूरत के हिसाब से फैन और पंप मोड का इस्तेमाल करने से कमरे में उमस कम महसूस हो सकती है.