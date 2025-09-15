लहंगे में Rakul Preet Singh, इनके एथनिक लुक्स ने बढ़ाया ग्लैमर का पारा, देख कर दिल थाम लेंगे आप भी

Ethnic Looks inspired By Rakul Preet Singh: रकुल प्रीत सिंह के इन एथनिक लुक्स में उनका ग्लैमरस और अट्रैक्टिव अंदाज दिख रहा है। उन्होंने अलग-अलग तरह के लहंगे और साड़ियां पहनी हैं, जो उन पर बहुत अच्छी लग रही हैं। इन सभी लुक्स में रकुल का कॅान्फिडेंस और स्टाइल साफ झलकता है, जिससे उनका देसी लुक भी बोल्ड और हॉट लग रहा है।

रकुल प्रीत सिंह ने इस सफेद साड़ी को डीप-नेक ब्लाउज के साथ पहना है. उनका यह लुक बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है, जो उनकी हॉटनेस को दिखाता है.

इस मल्टीकलर डिजाइनर लहंगे में रकुल फ्लोरल वर्क वाले इस गुलाबी लहंगे में रकुल प्रीत सिंह की सेक्सी और बोल्ड अदाएं साफ दिख रही हैं. यह लुक उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है.की अदाएं बेहद अट्रैक्टिव लग रही हैं. उनका हॉट और कॉन्फिडेंट लुक सबको दीवाना बना रहा है.

रकुल प्रीत सिंह का यह ब्लैक एंड वाइट लहंगा उनके बोल्ड और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व को दिखा रहा है. उनका यह सिंपल लुक भी बहुत स्टाइलिश है.

फ्लोरल वर्क वाले इस गुलाबी लहंगे में रकुल प्रीत सिंह की सेक्सी और बोल्ड अदाएं साफ दिख रही हैं. यह लुक उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है.

इस लाल एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में रकुल प्रीत सिंह का लुक बहुत हॉट लग रहा है. यह एथनिक लुक पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है.

रकुल प्रीत सिंह ने इस काले लहंगे को डीप-कट ब्लाउज के साथ पहना है. उनका यह लुक बेहद बोल्ड और हॉट है, जिसने सबको अपनी ओर खींचा.