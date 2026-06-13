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Air Conditioner Tips: घर में AC है तो यह खबर जरूर पढ़ें! जलने जैसी गंध को न करें इग्नोर, ये 5 संकेत मांगते हैं तुरंत एक्शन

Air Conditioner Tips: पूरे भारत में तेज़ी से बढ़ते तापमान के कारण, घरों को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. हालाँकि, भीषण गर्मी में लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ओवरहीटिंग, बिजली की खराबी और कभी-कभी आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है.

By: Heena Khan | Published: June 13, 2026 7:07:48 PM IST

AC Tips
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Air Conditioner Tips: पूरे भारत में तेज़ी से बढ़ते तापमान के कारण, घरों को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. हालाँकि, भीषण गर्मी में लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ओवरहीटिंग, बिजली की खराबी और कभी-कभी आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है. इस गर्मी में सुरक्षित रहने के लिए, घर के मालिकों को ये ज़रूरी सावधानियाँ बरतनी चाहिए.

नियमित सर्विसिंग करवाएँ

एयर कंडीशनर को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए नियमित रखरखाव सबसे असरदार तरीकों में से एक है. फ़िल्टर की समय-समय पर जाँच और सफ़ाई होनी चाहिए, लेकिन सर्विसिंग का काम ट्रेंड प्रोफ़ेशनल्स से ही करवाना चाहिए. एक्सपर्ट्स हर छह महीने में कम से कम एक बार पूरी सर्विसिंग की सलाह देते हैं, खासकर उन यूनिट्स के लिए जो पाँच से दस साल या उससे ज़्यादा समय से इस्तेमाल हो रही हैं.

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वायरिंग और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की जाँच करें

खराब वायरिंग बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं का एक आम कारण है. घर के मालिकों को प्लग, केबल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में टूट-फूट के संकेतों की नियमित रूप से जाँच करनी चाहिए. स्प्लिट AC इंस्टॉलेशन की भी समय-समय पर जाँच होनी चाहिए. अगर कोई समस्या दिखती है, तो सर्टिफाइड पार्ट्स का इस्तेमाल करके क्वालिफ़ाइड टेक्नीशियन से मरम्मत करवानी चाहिए.

पावर आउटलेट पर ओवरलोडिंग से बचें

रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर जैसे ज़्यादा पावर वाले उपकरणों के लिए एक ही सॉकेट या एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. एक्सपर्ट्स AC यूनिट के लिए एक अलग पावर कनेक्शन और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (MCB) लगाने की सलाह देते हैं ताकि ओवरहीटिंग और इलेक्ट्रिकल ओवरलोड का खतरा कम हो सके.

कूलिंग की समस्याओं को तुरंत ठीक करें

अगर एयर कंडीशनर लगातार चल रहा है लेकिन कमरे को ठीक से ठंडा नहीं कर पा रहा है, तो यह रेफ्रिजरेंट लीक का संकेत हो सकता है. ऐसी समस्याओं को तुरंत ठीक करना चाहिए ताकि आगे कोई नुकसान न हो. घर के मालिकों को जलने के निशान, चिंगारी, ढीले प्लग या बिजली से जुड़ी असामान्य गतिविधियों पर भी नज़र रखनी चाहिए. कंडेंसर का सही रखरखाव भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट लीक से कभी-कभी खतरनाक प्रेशर असंतुलन पैदा हो सकता है.

आउटडोर यूनिट पर ध्यान दें

हालाँकि बहुत से लोग इनडोर यूनिट की सफ़ाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि आउटडोर यूनिट की भी नियमित जाँच ज़रूरी है. धूल, पत्तियाँ और कचरा हवा के बहाव को रोक सकते हैं, जिससे गर्मी अंदर ही फँस जाती है और सिस्टम ओवरहीट हो जाता है. आउटडोर यूनिट को साफ़ और हवादार रखने से सुरक्षित ऑपरेटिंग तापमान बनाए रखने और क्षमता बेहतर करने में मदद मिलती है.

Tags: ac tipsSummer Tips
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