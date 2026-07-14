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AC Electricity Saving Tips: एसी चलाने का सही तरीका जान लें, बिजली बिल भी घटेगा और AC सालों-साल चलेगा!

AC ऑन करते ही सबसे कम तापमान सेट करना भारी पड़ सकता है! जानिए एक्सपर्ट्स की वो एक छोटी सी ट्रिक, जो बिजली बिल बचाने के साथ AC की उम्र भी बढ़ा देगी.

By: Shivani Singh | Published: July 14, 2026 4:15:58 PM IST

AC ऑन करते ही सबसे कम तापमान सेट करना भारी पड़ सकता है! जानिए एक्सपर्ट्स की वो एक छोटी सी ट्रिक, जो बिजली बिल बचाने के साथ AC की उम्र भी बढ़ा देगी.
AC ऑन करते ही सबसे कम तापमान सेट करना भारी पड़ सकता है! जानिए एक्सपर्ट्स की वो एक छोटी सी ट्रिक, जो बिजली बिल बचाने के साथ AC की उम्र भी बढ़ा देगी.


गर्मियों के मौसम में, हम में से ज्यादातर लोग घर पहुंचते ही सबसे पहले एसी (AC) ऑन करते हैं और सीधे तापमान को सबसे कम सेट कर देते हैं. हमें लगता है कि ऐसा करने से कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा.

लेकिन हांगकांग की एक एयर कंडीशनर क्लीनिंग कंपनी ‘ब्रीद ईज़ी’ के डायरेक्टर, जेफ लैम्ब का कहना है कि यह तरीका सही नहीं है. उनके मुताबिक, एसी चालू करते ही सबसे पहले कुछ मिनटों के लिए इसे ‘फैन मोड’ पर चलाना चाहिए. इससे कमरे में भरी हुई गर्म और ठंडी हवा आपस में मिल जाती है और हवा का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है. इसके बाद जब आप कूलिंग मोड ऑन करते हैं, तो मशीन पर अचानक से भारी दबाव नहीं पड़ता. यह छोटी सी आदत न सिर्फ बिजली बचाती है, बल्कि आपके एसी की उम्र भी बढ़ा देती है.

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आइए थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि एसी ऑन करते ही पहले फैन मोड चलाना क्यों फायदेमंद है:

1. कमरे के कोने-कोने में फंसी गर्म हवा बाहर निकलती है

विशेषज्ञों का मानना है कि पहले फैन मोड चलाने से कमरे की गर्म हवा एक ही जगह जमा नहीं रहती. जब पूरे कमरे में हवा घूमने लगती है, तो उसके बाद कूलिंग मोड ऑन करने पर कमरे को ठंडा करना काफी आसान हो जाता है. ऐसे में एसी को कमरा ठंडा करने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती.

2. कंप्रेसर पर अचानक लोड नहीं पड़ता

अगर आप एसी ऑन करते ही सीधे सबसे कम तापमान चुन लेंगे, तो कंप्रेसर पर तुरंत बहुत भारी दबाव पड़ेगा और उसे शुरू से ही पूरी ताकत लगानी पड़ेगी. इसके उलट, अगर आप पहले फैन मोड चलाते हैं, तो कंप्रेसर तुरंत चालू नहीं होता और उसे आराम मिलता है. इससे मशीन बिना किसी झटके या भारी दबाव के आराम से अपनी वर्किंग स्पीड पकड़ लेती है.

3. बिजली के बिल में कटौती होती है

जब कमरे की गर्म हवा पहले से ही पूरे कमरे में फैलकर थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, तो एसी ऑन होने के बाद कमरा तेजी से ठंडा होता है. नतीजा यह होता है कि मशीन को लंबे समय तक पूरी ताकत से काम नहीं करना पड़ता, जिससे बिजली की खपत कम होती है और आपके पैसे बचते हैं.

4. एसी सालों-साल चलता है (लंबी उम्र)

मशीन पर बार-बार अचानक दबाव पड़ने से उसके अंदरूनी पुर्जे जल्दी खराब हो सकते हैं. शुरुआत में फैन मोड का इस्तेमाल करने से कंप्रेसर धीरे-धीरे और आराम से अपनी रफ्तार पकड़ता है. इससे मशीन पर बेवजह का लोड नहीं पड़ता, टूट-फूट का खतरा कम हो जाता है और आपका एसी लंबे समय तक बिना किसी खराबी के बढ़िया काम करता है.

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