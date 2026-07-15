एसी के भारी भरकम बिल से हैं परेशान? आज ही अपनाएं ये आसान उपाय, मिलेगी राहत

AC Electricity Bill Saving Tips: लोग गर्मी के मौसम में घर पहुंचते ही सबसे पहले एसी ऑन करते हैं. ज्यादातर लोग एसी चालू करते ही उसे सीधे कूल मोड पर चला देते हैं. उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका कमरा जल्द से जल्द ठंडा हो जाएगा. हालांकि एक्सपर्ट्स इस तरीके को पूरी तरह सही नहीं मानते. उनका कहना है कि अगर एसी को पहले 5 से 10 मिनट फैन मोड पर चलाया जाए. ऐसा करने से न सिर्फ कूलिंग बेहतर होती है बल्कि मशीन पर भी कम दबाव पड़ता है.

पहले फैन मोड क्यों चलाना चाहिए?

एसी ऑन करते ही उसे कूल मोड पर डालना मशीन के लिए हानिकारक है क्योंकि एसी को सीधे कम तापमान पर कूल मोड लगाने से कंप्रेसर को अचानक ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. वहीं, अगर शुरुआत में कुछ मिनट फैन मोड चलाया जाए, तो कमरे में बंद गर्म हवा धीरे-धीरे बाहर निकलने लगती है. इससे एसी को सामान्य तरीके से काम शुरू करने का समय मिल जाता है और कंप्रेसर पर एकदम से लोड नहीं पड़ता. नतीजा यह होता है कि एसी ज्यादा प्रभावी ढंग से कूलिंग करता है और बिजली की खपत भी कम हो सकती है.

बदबू और फंगस से भी बचाएगा ये तरीका

एसी के इस्तेमाल के दौरान उसके अंदर नमी जमा होना सामान्य बात है. अगर यह नमी लंबे समय तक बनी रहे, तो धीरे-धीरे फंगस और बदबू की समस्या शुरू हो सकती है. ऐसे में एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि एसी बंद करने से पहले 10 से 15 मिनट फैन मोड पर जरूर चलाएं. इससे अंदर मौजूद नमी सूख जाती है और अगली बार एसी चालू करने पर हवा ज्यादा साफ और ताजा महसूस होती है.

सिर्फ सही इस्तेमाल नहीं, सर्विस भी है जरूरी

बेहतर कूलिंग और लंबी उम्र के लिए सिर्फ सही तरीके से एसी चलाना ही काफी नहीं है. समय-समय पर उसकी सर्विस कराना भी बेहद जरूरी है. फिल्टर और अंदर के हिस्सों में धूल जमने के कारण कूलिंग कम हो जाती है और इससे कूलिंग कम होने लगती है. साथ ही बिजली की खपत भी बढ़ सकती है. साल में कम से कम दो बार सर्विस जरूर करानी चाहिए. अगर आप घर में ही फिल्टर को साफ करते हैं, तो हर दो से तीन महीने में फिल्टर को जरूर साफ करना चाहिए. अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं, तो एसी लंबे समय तक चलेगी और बिजली का बिल भी कम आएगा.