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सुबह की जोरदार शुरुआत! नाश्ते में बनाएं हाई प्रोटीन और आयरन से भरपूर मूंग दाल-पालक चीला, स्वाद के साथ मिलेगा सेहत का खजाना

आज हम आपके साथ मूंग-दाल और पालक चीला की एक ऐसी आसान रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो बनाने में बेहद आसान है और इतनी ज्यादा टेस्टी है कि आप इसे बार-बार बनाकर खाना चाहेंगे.

By: Shivangi Shukla | Published: June 14, 2026 5:40:37 PM IST

मूंग-दाल और पालक चीला
मूंग-दाल और पालक चीला


भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अक्सर सुबह-सुबह ऐसे नाश्ते की जरूरत होती है जो जल्दी बने और पोषण से भरपूर हो. मूंग दाल-पालक चीला ऐसा ही एक नाश्ता है, जो इन दोनों शर्तों को पूरा करता है. 

एक ओर जहां पालक में आयरन, विटामिन-के और फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, वहीं दूसरी ओर मूंग दाल में प्रोटीन मौजूद होता है. इसके अलावा अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं, तो यह कम तेल में बनने वाला चीला आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है. यह पेट को देर तक भरा रखता है और अनहेल्दी क्रेविंग से भी बचाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की रेसिपी क्या है?

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सामग्री (4 लोगों के लिए)

मूंग दाल (हरी या पीली)- 1 कप 
पालक (पत्ते, कटी)- 1 कप 
हरी मिर्च- 4-7 
अदरक (कसा हुआ)- 1 इंच 
प्याज (कटा हुआ)- 1 मध्यम 
लहसुन (कटा हुआ)- 6-7 कलियां 
हरा धनिया (कटा हुआ)- थोड़ा सा 
दही- 2 बड़े चम्मच 
नमक- स्वादानुसार 
जीरा- 1 छोटा चम्मच 
हल्दी पाउडर- ½ छोटा चम्मच
लाल मिर्च पाउडर- ½ छोटा चम्मच 
गरम मसाला- ½ छोटा चम्मच 
चाट मसाला- 1 छोटा चम्मच 
नींबू का रस- ½ नींबू 
तेल- चीला सेकने के लिए 

बनाने की विधि 

स्टेप 1: मूंग दाल भिगोएं
मूंग दाल को अच्छी तरह से धो लें. मूंग दाल को प्रयोग अनुसार पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लें. दाल को पूरी रात भिगोकर रखें (सुबह के समय उपयोग करें)

स्टेप 2: दाल और पालक पीसें
पानी निकाल लें और दाल को मिक्सर ग्राइंडर में डाल दें. साथ ही पालक के पत्तों को भी धोकर और डंडी हटाकर जार में डाल दीजिए. थोड़ा पानी डालें और पीस कर बैटर बना लें. भीगी हुई दाल में से अतिरिक्त पानी हटाकर मिक्सर जार में डाल दीजिए. साथ में दही और 4 हरी मिर्च काट कर मिक्सर जार में डाल दीजिए. अदरक के टुकड़े को भी मोटा मोटा काटकर डाल दीजिए. सभी चीजों को मिक्सर में पीस लीजिये. दारदरी पिसी हुई दाल को एक बड़े कटोरे में डालकर निकाल लीजिए. 

स्टेप 3: बैटर में अन्य सामग्री मिलाएं
तैयार हुए घोल को एक बाउल में डाले और उसमे नमक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस डालें. सबको अच्छी तरह से मिला लें. इसे आधे घंटे तक ऐसे ही रख दें. 

स्टेप 4: चीला सेकें
तवे को गरम करें और तेल से ग्रीस कर लें. तवे को गैस पर गरम होने रख दीजिए. गरम होने के बाद इसमें एक चमच्च घोल डाले और गोल आकर में फैला लें. चारो तरफ थोड़ा तेल डाले और दोनों तरफ से अच्छी तरह तक पका ले. थोड़ा-सा घी डालकर पलट दें और दूसरे तरफ से हल्का सेकने दें. चीला को ध्यान से पलटने की कोशिश करें नहीं तो ये टूट सकता है. हरी चटनी और टोमैटो सॉस के साथ सर्व करें.

Tags: healthy breakfast idealifestyle
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