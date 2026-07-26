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Retro is Back: इस सीजन फिर लौट आया 90s का क्लासिक फैशन, वार्डरोब में शामिल करें ये 3 एवरग्रीन लुक्स

Retro Fashion trends is Back: फैशन की दुनिया में पुराना फैशन कभी पूरी तरह आउट नहीं होता, बल्कि समय-समय पर नए अंदाज में वापसी करता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. 90 के दशक का रेट्रो फैशन एक बार फिर ट्रेंड में है. अगर आप भी इस सीजन अपने वार्डरोब को ट्रेंडी बनाना चाहते हैं, तो 90s के ये 3 एवरग्रीन लुक्स ट्राई करें.

By: Lalit Kumar | Published: July 26, 2026 5:15:38 PM IST

फिर लौट रहा रेट्रो लुक. (AI)
फिर लौट रहा रेट्रो लुक. (AI)


Retro Fashion trends is Back: फैशन की दुनिया में एक बात हमेशा सच साबित होती है- पुराना फैशन कभी पूरी तरह आउट नहीं होता, बल्कि समय-समय पर नए अंदाज में वापसी करता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. 90 के दशक का रेट्रो फैशन एक बार फिर ट्रेंड में है. आज बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक हर कोई इन क्लासिक स्टाइल्स को अपनाता नजर आ रहा है. ओवरसाइज्ड डेनिम, फ्लेयर्ड जींस और क्लासिक व्हाइट शर्ट जैसे लुक्स फिर से लोगों की पहली पसंद बन गए हैं. अच्छी बात यह है कि ये स्टाइल्स न सिर्फ फैशनेबल हैं, बल्कि हर उम्र और हर बॉडी टाइप पर आसानी से सूट भी करते हैं. अगर आप भी इस सीजन अपने वार्डरोब को ट्रेंडी बनाना चाहते हैं, तो 90s के ये 3 एवरग्रीन लुक्स जरूर ट्राई करें.

क्यों फिर पसंद किया जा रहा है रेट्रो फैशन?

फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेट्रो स्टाइल्स आरामदायक होने के साथ-साथ लंबे समय तक ट्रेंड में बने रहते हैं. आज के समय में लोग ऐसे कपड़ों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो स्टाइलिश होने के साथ आरामदायक भी हों. यही वजह है कि 90s के ढीले-ढाले सिल्हूट, डेनिम और मिनिमल डिजाइन फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं.

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1. ओवरसाइज्ड डेनिम जैकेट और जींस

90 के दशक में डेनिम का अलग ही क्रेज था और अब वही ट्रेंड दोबारा लौट आया है. ओवरसाइज्ड डेनिम जैकेट को स्ट्रेट फिट या वाइड लेग जींस के साथ पहनकर आप बेहद स्टाइलिश लुक पा सकते हैं. इसके साथ सफेद स्नीकर्स और सिंपल टी-शर्ट पहनने से कैजुअल लेकिन ट्रेंडी लुक तैयार हो जाता है. कॉलेज, ट्रैवल या दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए यह परफेक्ट विकल्प है.

2. फ्लेयर्ड या बूटकट जींस

स्किनी जींस का दौर धीरे-धीरे पीछे छूट रहा है और उसकी जगह फ्लेयर्ड एवं बूटकट जींस फिर से फैशन में लौट आई हैं. इन्हें क्रॉप टॉप, शर्ट या फिटेड टी-शर्ट के साथ आसानी से स्टाइल किया जा सकता है. यह लुक पैरों को लंबा दिखाने के साथ शरीर का बैलेंस भी बेहतर बनाता है.

3. क्लासिक व्हाइट शर्ट और हाई-वेस्ट बॉटम

व्हाइट शर्ट ऐसा फैशन पीस है जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता. 90s में इसे हाई-वेस्ट ट्राउजर, डेनिम या स्कर्ट के साथ खूब पहना जाता था और आज भी यही कॉम्बिनेशन फैशन एक्सपर्ट्स की पसंद बना हुआ है. ऑफिस, मीटिंग या कैजुअल ब्रंच- हर मौके पर यह लुक शानदार लगता है.

ऐसे करें अपना रेट्रो लुक पूरा

रेट्रो आउटफिट के साथ छोटे हूप ईयररिंग्स, ब्लैक सनग्लासेस, स्लिंग बैग और सफेद स्नीकर्स या ब्लॉक हील्स पहनकर अपने लुक को और आकर्षक बनाया जा सकता है. यदि मेकअप हल्का और हेयरस्टाइल सिंपल रखा जाए, तो पूरा लुक और भी क्लासी नजर आता है.

Tags: Fashionlifestyletips and tricks
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