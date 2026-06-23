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घर में रखी ये 7 चीजें बन सकती हैं आग का कारण, तुरंत हो जाएं सावधान, ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी

Household Fire Hazards: घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजें जैसे पुराने बिजली के तार, ओवरलोडेड सॉकेट, पूजा स्थल पर जलते दीये, लंबे समय तक चार्जिंग पर लगे गैजेट्स, ज्वलनशील वस्तुएं, गैस पाइप की खराबी और हैंड सैनिटाइजर आग लगने का खतरा बढ़ा सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार समय-समय पर जांच और थोड़ी सावधानी अपनाकर ऐसे हादसों से बचा जा सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 23, 2026 12:40:25 PM IST

क्या आपके घर में भी हैं ये चीजें? बढ़ सकता है आग लगने का खतरा
क्या आपके घर में भी हैं ये चीजें? बढ़ सकता है आग लगने का खतरा


Household Fire Hazards: देश के कई हिस्सों में हाल के दिनों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. कहीं शॉर्ट सर्किट से घर जल रहे हैं तो कहीं गैस लीकेज और छोटी-छोटी चूकें बड़े हादसों का कारण बन रही हैं. अक्सर लोग सोचते हैं कि आग सिर्फ बड़ी तकनीकी खराबियों की वजह से लगती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजें भी आग के खतरे को कई गुना बढ़ा सकती हैं. कई बार रोजमर्रा की आदतें, जिन पर हम ध्यान नहीं देते, वही आग जैसी गंभीर दुर्घटनाओं की वजह बन जाती हैं. ऐसे में जरूरी है कि घर में मौजूद संभावित खतरों को पहचाना जाए और समय रहते सावधानी बरती जाए.

पुराने बिजली के तार बन सकते हैं सबसे बड़ा खतरा

घर में लगे पुराने, कटे-फटे या खराब बिजली के तार आग लगने के सबसे आम कारणों में शामिल हैं. समय के साथ वायरिंग कमजोर होने लगती है और अधिक लोड पड़ने पर शॉर्ट सर्किट की आशंका बढ़ जाती है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि समय-समय पर घर की वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करानी चाहिए ताकि किसी भी संभावित खतरे को पहले ही रोका जा सके.

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एक सॉकेट में ज्यादा उपकरण लगाना पड़ सकता है भारी

आज के समय में घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कई लोग एक ही एक्सटेंशन बोर्ड या सॉकेट में कई गैजेट्स लगा देते हैं. ऐसा करने से तारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, वे गर्म होने लगते हैं और स्पार्किंग की संभावना बढ़ जाती है. यही स्थिति कई बार आग का कारण बन जाती है. इसलिए एक ही सॉकेट पर जरूरत से ज्यादा उपकरण लगाने से बचना चाहिए.

पूजा घर में भी बरतनी चाहिए विशेष सावधानी

अक्सर लोग पूजा के दौरान दीया या अगरबत्ती जलाकर छोड़ देते हैं. यदि उसके आसपास पर्दे, सूती कपड़े, कागज या खुला कपूर रखा हो तो आग तेजी से फैल सकती है. पूजा स्थल को हमेशा साफ और सुरक्षित रखना चाहिए तथा जलते हुए दीये या अगरबत्ती को बिना निगरानी के नहीं छोड़ना चाहिए.

चार्जिंग पर लगे फोन और लैपटॉप भी बढ़ा सकते हैं जोखिम

कई लोग मोबाइल फोन और लैपटॉप को पूरी रात चार्जिंग पर लगाए रखते हैं. वहीं कुछ लोग इन्हें बिस्तर, गद्दे या सोफे पर रखकर चार्ज करते हैं. इससे उपकरणों की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और बैटरी पर दबाव बढ़ सकता है. लंबे समय तक ऐसा करने से ओवरहीटिंग और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है.

ज्वलनशील वस्तुओं को रखें गर्म उपकरणों से दूर

घर में रखे कागज, पुराने कपड़े, मोमबत्तियां, पेट्रोल, पेंट और अन्य ज्वलनशील वस्तुएं बेहद संवेदनशील होती हैं. यदि इन्हें गैस चूल्हे, हीटर या किसी गर्म उपकरण के पास रखा जाए तो मामूली चिंगारी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. इसलिए ऐसी वस्तुओं को हमेशा सुरक्षित और ठंडी जगह पर रखना चाहिए.

गैस सिलेंडर और पाइप की नियमित जांच है जरूरी

एलपीजी सिलेंडर और गैस पाइप की खराबी भी आग लगने की बड़ी वजह बन सकती है. यदि गैस की गंध महसूस हो, पाइप में दरार दिखाई दे या रेगुलेटर में समस्या नजर आए तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. समय पर पाइप बदलना और नियमित जांच कराना घर की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.

हैंड सैनिटाइजर भी हो सकता है खतरनाक

कोविड महामारी के बाद हैंड सैनिटाइजर लगभग हर घर का हिस्सा बन गया है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह जल्दी आग पकड़ सकता है. इसे गैस स्टोव, चूल्हे, हीटर या किसी भी गर्म सतह के पास रखने से बचना चाहिए. थोड़ी सी सावधानी बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है.

छोटी सावधानी, बड़ी सुरक्षा

आग से जुड़ी अधिकांश घटनाएं अचानक नहीं होतीं, बल्कि छोटी-छोटी लापरवाहियों का परिणाम होती हैं. नियमित जांच, सुरक्षित उपयोग और सतर्कता अपनाकर घर और परिवार को बड़े हादसों से बचाया जा सकता है.

Tags: common causes of house fireshousehold fire hazards
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