कम बजट में Diwali 2025 के लंबे वीकेंड का पूरा मज़ा लें इन 6 जगहों पर

Diwali 2025 पर लंबा वीकेंड बनने वाला है और यह मौका है 6 शानदार जगहों की यात्रा का, कम बजट में घूमने का यह मौका आपको यादगार एक्सपीरियंस देगा, क्या आप तैयार हैं इस खास ट्रिप का मज़ा लेने के लिए?

By: Anuradha Kashyap | Published: October 17, 2025 7:46:49 AM IST

Budget-Friendly Diwali 2025 Trips: Diwali 2025 का लंबा वीकेंड आने वाला है और लोग इस मौके पर छोटी-छोटी ट्रिप्स की तैयारी में जुट गए हैं, कम बजट में भी आप शानदार और यादगार छुट्टियाँ प्लान कर सकते है. सही होटल, स्वादिष्ट खाना और लोकल एक्सपीरियंस का मज़ा लेते हुए आप अपने वीकेंड को खास बना सकते हैं. ये ट्रिप्स न सिर्फ budget-friendly हैं बल्कि मनोरंजन और आराम का पूरा अनुभव देती हैं.

जयपुर: रंग-बिरंगी राजस्थान की सैर

जयपुर को “पिंक सिटी” के नाम से जाना जाता है, Diwali पर यहाँ के किले और महल खूबसूरती से सजाए जाते हैं. आप 20,000 रुपये के बजट में एयरटिकट, होटल और लोकल ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर सकते हैं, हवा महल, आमेर किला और सिटी पैलेस जैसी जगहें देख सकते हैं राजस्थानी खाना और मार्केट का अनुभव भी इस ट्रिप को यादगार बना देता है.

उदयपुर: झीलों की नगरी में रोमांस

उदयपुर झीलों और महलों के लिए फेमस है, यहाँ के पिछोला झील और सिटी पैलेस को देखकर आपको लगना शुरू हो जाएगा कि आप किसी सपनों की दुनिया में हैं. बजट ट्रिप में लोकल होटल और छोटे रेस्टोरेंट से खाने-पीने का खर्च कम रखा जा सकता है, घाट और झील के किनारे घूमना फ्री में मजेदार अनुभव देता है.

गोवा: समुद्र तट और मस्ती का कॉम्बिनेशन

गोवा Diwali पर भीड़ भले कम हो, लेकिन मज़ा और सूरज की रौशनी उतनी ही शानदार रहती है, 20,000 रुपये के बजट में आप लोकल होटलों में रुक सकते हैं और समुद्र तट पर मस्ती कर सकते हैं. पानी के खेल, बीच पार्टी और समुद्री खाने का अनुभव सस्ते में मिल सकता है, यहाँ की रातें और सनसेट देखने का एक्सपीरियंस किसी भी ट्रैवलर के लिए यादगार होता है.

माउंट आबू: पहाड़ों की ठंडक और सुकून

राजस्थान का ही एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है, Diwali पर यहाँ ठंडी हवा और खूबसूरत घाटियाँ देखने लायक होती हैं 20,000 रुपये के बजट में लोकल होटल और भोजन का इंतजाम आसान है, नक्की झील और sunset का नजारा बिल्कुल मुफ्त है.

ऋषिकेश: एडवेंचर और आध्यात्मिकता का संगम

ऋषिकेश में आप गंगा किनारे आध्यात्मिक experience के साथ एडवेंचर का मज़ा ले सकते हैं. बजट में होटलों और राफ्टिंग की प्लानिंग बनाई जा सकती है, Diwali पर गंगा आरती देखना बेहद खूबसूरत होता है. यहां के छोटे ट्रैकिंग रूट्स, लोकल कैफ़े और एडवेंचर स्पोर्ट्स आपके ट्रिप को भरपूर मजेदार बनाते है.

जैसलमेर: सुनहरी रेत की कहानी

जैसलमेर अपने किले और रेगिस्तान के लिए फेमस है, Diwali पर यहाँ का किला और मार्केट सजावटी रूप में देखने लायक होते हैं. बजट ट्रिप में लोकल होटल और रेगिस्तान सफारी का खर्च कम रखा जा सकता है. रेत पर सूरज ढलते हुए देखने का अनुभव आपके ट्रिप को यादगार बना देता है.

