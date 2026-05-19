मौसम की मार ने त्वचा को बना दिया बेजान? चमकदार स्किन पाने के लिए अपनाएं 5 तरीके! खिला-खिला दिखेगा चेहरा

Skin Brighten Tips: शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी अब पूरे चरम पर है. इसका सबसे ज्यादा दंश हमारी स्किन को झेलना पड़ता है. ऐसे में हम सभी ने गौर किया होगा कि, त्वचा थकी हुई बेजान नजर आने लगती है. कुछ मिलाकर हमारे चेहरे को बहुत कुछ झेलना पड़ता है. शहर के लगातार प्रदूषण, तेज धूप, अंतहीन स्क्रीन टाइम और तनाव के कारण, हमारी त्वचा पर अक्सर गंभीर असर पड़ता है. इससे निजात पाने के लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं. लेकिन, कई बार इनसे कोई लाभ नजर नहीं आता है. ऐसे में वैज्ञानिक शोध पर आधारित 5 अचूक और कारगर तरीके आपके काम आ सकते हैं. टीओआई की रिपोर्ट कहती है कि, इनका यूज करने से आप अपनी बेजान त्वचा को फिर से जीवंत कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है. आइए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में-

इस चीजों से स्किन पर जाएगा निखार

शहद का यूज करें: शहद का इस्तेमाल करने से आपके चेहरे में निखार आएगा और आप खूबसूरत दिखेंगी. त्वाच में निखार लाने के लिए शहद का इस्तेमाल नींबू और जैतून के तेल के साथ करना चाहिए. चेहरे में निखार लाने के लिए आप शहद, मिल्क पाउडर और पिसे हुए बादाम का पेस्ट बनाकर भी चेहरे पर लगा सकती हैं.

एलोवेरा का यूज करें: एलोवेरा स्किन के लिए फायदेमंद होता है. एलोवेरा के इस्तेमाल से काले धब्बे गायब हो जाते हैं. निखरती त्वचा के लिए चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाकर छोड़ दें. कुछ देर बाद गर्म पानी से चेहरे को अच्छी तरह से धो लें.

नींबू का रस लगाएं: नींबू के रस में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एस्कॅार्बिक एसिड पाया जाता है जो स्किन में निखार लाने में सहायक होता है. नींब का रस सुरक्षित ब्लीचिंग एजेंट है. चमकती त्वचा के लिए आधे नींबू के रस को त्वचा पर लगा लें. सूखने पर इसे पानी से धो लें. ध्यान रहे कि नींबू का रस लगाकर धूप में न जाएं, इससे स्किन काली हो सकती है.

दही का यूज करें: आप ग्लोइंग स्किन के लिए दही में दलिया और नींबू का रस मिलाकर फेस पैक बनाकर उसे चेहरे पर लगा सकती हैं. दही में काफी मात्रा में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो स्किन को ग्लोइंग बनाने में सहायक होता है.

बेसन-हल्दी: इन दोनों चीजों का फेस पैक लंबे समय से घरेलू स्किन केयर उपायों में इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसे तैयार करने के लिए एक चम्मच बेसन में चुटकी भर हल्दी और थोड़ा पानी या गुलाब जल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर समान रूप से लगाएं और कुछ देर सूखने के बाद साफ पानी से चेहरा धो लें.