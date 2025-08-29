Home > लाइफस्टाइल > समय से पहले दिख रही हैं बूढ़ी? तो ध्यान दे कहीं आप तो नहीं कर रहे ये 6 बड़ी गलतियां, आज ही ले सुधार

समय से पहले दिख रही हैं बूढ़ी? तो ध्यान दे कहीं आप तो नहीं कर रहे ये 6 बड़ी गलतियां, आज ही ले सुधार

5 best Skin care Tips भागदौड़ भरे लाइफस्टाइल में अपनी सेहत और चहरे का ध्यान रखना बेहद मुश्किल है। ऐसे में अगर आप भी समस से पहले बूढ़ी दिखने लगी है और आपकी त्वचा खराब हो रही हैं, तो यहां जाने 5 ब्यूटी मिस्टेक, जो आप तो कही जाने-अनजाने में नहीं कर रही हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: August 29, 2025 01:11:18 IST

5 best Skin care Tips
5 best Skin care Tips

5 Beauty Mistake: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में अपने आप पर ध्यान देना बेहद मुश्किल हो जाता है, रोजाना मेकअप करना और त्वचा का ध्यान ना रखने से त्वचा खराब लगने लगती है और आप समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। क्या आप तो नहीं जाने-अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे की त्वाचा मुरझा गई है और खूबसूरती कहीं खो गई और आप भी अपने से ज्यादा उम्र की लगने लगी हैं। आइए यहां जानते हैं कि क्या है आखिर वो ब्यूटी मिस्टेक्स, जिससे हमे बचना चाहिए

सनस्क्रीन

महिलाओं हो या आदमी आज के दौर में हर कोई काम करता है और उसके लिए घर से बाहर जाता है और बाहर की गंदगी और चुभती धूप चेहरे की त्वाचा को काफी नुकसान पहुंचाती है और ऐसे में सनस्क्रीन काफी मददगार होती है और घर से इसे न लगा कर निकलने से त्वचा पर बुरा असर पड़ सकता है। 

मेकअप न हटाना

महिलाए को मेकअप करना बेहद पसंद होता है और ज्यादातर महिलाए रोजाना मेकअप करती है फिर वो ऑफिस जाने के लिए हो या किसी पार्टी फंक्शन में जाने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आलस की वजह से या भूल जाने की वजह से आप मेकअप चेहरे से हटाना पाते है, जिसकी वजह से चेहरे पर बेहद असर पढ़ता है, चेहरा जल्द ही खराब लगने लगता है, जिससे आप बूढ़ी भी दिख सकती है और इससे पिंपल्स और एजिंग की समस्या भी बढ़ जाती है। 

आंखों के नीचे की त्वचा का ध्यान रखना 

आंखें चेहरी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाती है और अगर आंखों के नीचे काले घेरे हो जाए, तो यह चेहरे को खराब बना देते है और आपकी उम्र बड़ी लगने लगती है। ऐसे में कोशिश करें कि आंखों के आसपास की त्वचा का ध्यान रखें, कम स्क्रीन टाइम रखे और आंखों को ज्यादा रगड़ने से बचें।

हाइड्रेशन की कमी 

शरीर में हाइड्रेशन की कमी का असर आपके चहरे पर सबसे पहले पढ़ता हैं। पानी की कमी से त्वचा रूखी और बेजान बनाती हैं, जिससे बुढ़ापा जल्दी आता है और झुर्रियां आने लगती है। ऐसे में दिन भर में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ताकी हाइड्रेशन की कमी न हो और त्वचा से मॉइस्चराइजर खत्म ना हो। 

खराब लाइफस्टाइल

अच्छा खान पान ना होनो, समय से ना सोना और बेकार लाइफस्टाइल का हमारी सेहत पर सबसे ज्यादा असर पढ़ता है और सेहत खराब होने का सबसे ज्यादा असर चेहरे पर पढ़ता है। ऐसे में आपको अपनी डाइट में विटामिन वाले फल और हरी सब्जियां शामिल करनी चाहिए और 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।
 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
समय से पहले दिख रही हैं बूढ़ी? तो ध्यान दे कहीं आप तो नहीं कर रहे ये 6 बड़ी गलतियां, आज ही ले सुधार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

समय से पहले दिख रही हैं बूढ़ी? तो ध्यान दे कहीं आप तो नहीं कर रहे ये 6 बड़ी गलतियां, आज ही ले सुधार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

समय से पहले दिख रही हैं बूढ़ी? तो ध्यान दे कहीं आप तो नहीं कर रहे ये 6 बड़ी गलतियां, आज ही ले सुधार
समय से पहले दिख रही हैं बूढ़ी? तो ध्यान दे कहीं आप तो नहीं कर रहे ये 6 बड़ी गलतियां, आज ही ले सुधार
समय से पहले दिख रही हैं बूढ़ी? तो ध्यान दे कहीं आप तो नहीं कर रहे ये 6 बड़ी गलतियां, आज ही ले सुधार
समय से पहले दिख रही हैं बूढ़ी? तो ध्यान दे कहीं आप तो नहीं कर रहे ये 6 बड़ी गलतियां, आज ही ले सुधार
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?