गर्मी में पपीते से बनाकर पीएं 4 होममेड स्मूदी, स्वाद और सेहत के लिए फायदेमंद, सीखें बनाने का आसान तरीका

How to Make Papaya Smoothie: गर्मियों में शरीर को ठंडक और भरपूर पोषण देने के लिए पपीते से बनी स्मूदी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है. स्वाद से भरपूर ये हेल्दी ड्रिंक्स न सिर्फ गर्मी से राहत दिलाती हैं, बल्कि फिटनेस का भी खास ख्याल रखती हैं. पपीते की मदद से कई तरह की स्वादिष्ट स्मूदी तैयार की जा सकती हैं, जिन्हें बच्चे और बड़े दोनों पसंद करते हैं. अगर आप बढ़ते वजन को लेकर चिंतित हैं और डाइट में कुछ हेल्दी शामिल करना चाहते हैं, तो पपीता स्मूदी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. बता दें कि, पपीता विटामिन C, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है.

पपीते से बनी स्मूदी पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा कम हो सकती है. यही वजह है कि इसे वेट मैनेजमेंट डाइट का हिस्सा भी बनाया जाता है. इतना ही नहीं, पपीता पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने और शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकता है. ऐसे में गर्मी के मौसम में पपीते से बनी टेस्टी और हेल्दी स्मूदी का आनंद लेना स्वाद और सेहत, दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है. आइए जानते हैं पपीते से स्मूदी बनाने का तरीका-

इन 4 पपीता स्मूदीज को ऐसे बनाकर पीएं

1. पपाया मैंगो वनीला स्मूदी: स्वाद और पोषण से भरपूर पपाया मैंगो वनीला स्मूदी को बनाने के लिए फ्रोजन पपीते का उपयोग किया जाता है. पहले इसके छोटे-छोटे टुकड़े काट लें, फिर उसमें फ्रोजन आम के टुकड़े या पल्प को मिलाएं और कुछ देर तक ब्लैंड करें. इस मिश्रण में दही और थोड़ा सा पानी मिलाकर दोबारा ब्लैंड करें जिससे एकदम स्मूद हो सके. इसके बाद इसमें फ्लेवर एड करने के लिए वनीला प्रोटीन पाउडर और शहद मिलाएं. स्मूदी में बर्फ के टुकड़े डालकर एक बार और ब्लैंड करें. इसके बाद सर्विंग गिलास में डालकर पुदीना पत्तियों से सजाकर सर्व करें.

2. पपाया ओटमील स्मूदी: पपाया ओटमील स्मूदी को बनाने के लिए ताजे या फ्रोजन पपीते को लें और उसके टुकड़े कर लें. इन टुकड़ों को ब्लैंडर में डालें और उसमें ओट मिल्क को मक्स करें. अब पपीते को ब्लैंड करें और उसमें ओट्स मिला दें. आप स्मूदी को थोड़ी मीठी बनाना चाहते हैं तो उसमें शहद भी डाल सकते हैं. इसके बाद स्मूदी में बर्फ के टुकड़े डालकर ब्लैंड करें. अगर गिलास में स्मूदी डालें और ऊपर से इलायची पाउडर छिड़ककर सर्व करें.

3. पपाया ऐपल स्मूदी: पपीते और सेबफल से तैयार होने वाली स्मूदी हेल्दी होने के साथ ही काफी टेस्टी भी होती है. इसे बनाने के लिए ताजा पपीता लें और उसे काटकर ऊपर का छिलका उतारें. इसके बाद पपीते के टुकड़े कर लें. इसके बाद सेबफल को भी काट लें. दोनों फलों को मिक्सर ब्लैंडर में डालकर ब्लैंड करें. जब फलों का गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए तो उसमें कोकोनट मिल्क और ग्रीक योगर्ट को डालकर ब्लैंड करें. स्वादानुसार शहद को मिक्स करें. आखिर में स्मूदी में आइस क्यूब्स को डालकर ब्लैंड करें. टेस्टी और हेल्दी पपाया ऐपल स्मूदी को दालचीनी पाउडर छिड़ककर सर्व करें.

4. पपाया बनाना स्मूदी: पपीते और केले से तैयार होने वाली पपाया बनाना स्मूदी को भी काफी पसंद किया जाता है. पपाया बनाना स्मूदी स्वाद से भरपूर होती है. इसे तैयार करने के लिए पहले पपीते और केले के टुकड़े कर लें. इसके बाद इसे ब्लैंडर में डालें और कुछ देर तक ब्लैंड करें. जब दोनों फल अच्छी तरह से मैश हो जाएं तो इनमें ग्रीन टी, बीज निकले ऑरेंज स्लाइड डालकर ब्लैंड करें. कुछ देर में स्मूदी तैयार हो जाएगी. अब स्मूदी में बर्फ के टुकड़े और 1 टी स्पून कोकोनट शुगर को मिक्स कर दें. टेस्टी एंड हेल्दी पपाया बनाना स्मूदी बनकर तैयार है. इसमें अखरोट और बादाम की कतरन डालकर गार्निश करें.