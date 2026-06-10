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30 रुपये की कुछ चीजें शरीर को देंगी भरपूर प्रोटीन, वर्कआउट के बाद नहीं लेना होगा सप्लीमेंट पाउडर

अगर आप भी जिम जाते हैं और प्रोटीन पाउडर का सेवन करते हैं, तो रुक जाइए. हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको घर के खाने में ही भरपूर प्रोटीन मिल सकता है.

By: Deepika Pandey | Published: June 10, 2026 12:53:00 PM IST

इस खाने में मिलता है भरपूर प्रोटीन
इस खाने में मिलता है भरपूर प्रोटीन


Protein from Home Made Food: अक्सर जिम जाने वाले लोग वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन शेक या फिर पाउडर का सेवन करते हैं. उनका मानना है कि अगर वो ये सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे, तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी. हालांकि न्यूट्रिशनिस्ट इसको लेकर अलग ही राय रखते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट्स का मानना है कि आपको शरीर को प्रोटीन देने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स लेने की कोई जरूरत नहीं होता है क्योंकि आपके किचन में ही मससल्स को रिकवर करने और बॉडी को एनर्जी देने वाली चीजें मौजूद हैं. आपको चाहिए कि आप सही समय और सही चीज का कॉम्बिनेशन बना सकें.

प्रोटीन पाउडर नहीं, खाने की जरूरत

बता दें कि जिम कल्चर बढ़ने के साथ ही प्रोटीन पाउडर की डिमांड भी तेजी से बढ़ी. सभी ब्रांड्स दावा करते हैं कि बिना प्रोटीन पाउडर के मसल जल्दी गेन नहीं होतीं. हालांकि इसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिम जाने वाले लोगों को प्रोटीन पाउडर की बजाय प्रोटीन फूड की जरूरत है. व्हे प्रोटीन की जरूरत तो तब पड़ती है, जब वे इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हों और घर के खाने से उनका प्रोटीन टारगेट न पूरा हो सके.

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इन चीजों से मिलता है 18-20 ग्राम प्रोटीन

न्यूट्रिशनिस्ट्स का कहना है कि वर्कआउट करने के बाद लोगों को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. घर के रोजाना वाले खाने से भी ये दोनों चीजें मिल सकती हैं. पोस्ट-वर्कआउट ऑप्शन के लिए सबसे सस्ता और असरदार ऑप्शन है 3 अंडे और एक केला. इससे लगभग 18-20 ग्राम प्रोटीन मिलता है. इसे खरीदने में लगभग 30 रुपये का खर्च आएगा.

भारतीय थाली में हैं सभी जरूरी पोषक तत्व

इसके अलावा एक भारतीय थाली में कम्पलीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होता है. ये घर की थाली वर्कआउट के बाद रिकवरी में मदद करती है. इसमें आपको मूंग, मसूर, तूर या उड़द की दाल शामिल करनी है. इससे प्रोटीन की अच्छी मात्रा मिल जाती है. इसके अलावा आप अपनी थाली में अंडे, पनीर, दही, चना और चिकन जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं. इसके अलावा मूंग दाल का चीला, पीनट की चटनी, चिया सीड्स, भीगे हुए बादाम आदि आपको 25 ग्राम तक प्रोटीन दे सकते हैं. इसमें प्रोटीन के साथ ही जरूरी फाइबर, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स आदि भी मिल जाते हैं.

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