बालों का लुक बदलने का है प्लान? 2026 के ये हेयर ट्रेंड्स डिमांड में सबसे ज्यादा, बालों पर चलेगा ‘ग्लो’ का जादू!

2026 Hair Trends: हर नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नहीं, बल्कि लुक और स्टाइल को रिफ्रेश करने का भी मौका देता है. अगर आप लंबे समय से एक ही हेयरकट या हेयरस्टाइल में हैं और अब अपने लुक में थोड़ा बदलाव चाहती हैं, तो 2026 के हेयर ट्रेंड्स आपके लिए खास हो सकते हैं. इस साल फैशन की दुनिया में ऐसे हेयरकट और हेयर केयर ट्रेंड्स पर जोर है, जो देखने में स्टाइलिश होने के साथ-साथ रोजाना संभालने में भी आसान हों. यानी घंटों स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं, फिर भी बाल दिखें ट्रेंडी और ग्लॉसी.

बटरफ्लाई कट्स का दिखेगा जलवा

2026 में Butterfly Cut उन लोगों के लिए खास पसंद बन सकता है, जो बालों में वॉल्यूम और लेयर्ड लुक चाहते हैं. इसमें अलग-अलग लंबाई की लेयर्स बालों को हल्का और बाउंसी लुक देती हैं. खास बात यह है कि इसे अलग-अलग फेस शेप और बालों की लंबाई के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है. अगर आप बालों की लंबाई बहुत ज्यादा कम नहीं करना चाहतीं, लेकिन पुराने लुक से भी बोर हो चुकी हैं, तो यह कट अच्छा विकल्प हो सकता है.

लो-मेंटेनेंस लेयर्स भी ट्रेंड में

आजकल ज्यादातर लोग ऐसा हेयरकट पसंद कर रहे हैं जिसे रोजाना ज्यादा मेहनत के बिना मैनेज किया जा सके. यही वजह है कि Low-Maintenance Layers भी लोग पसंद कर रहे हैं. हल्की लेयर्स बालों को नैचुरल मूवमेंट देती हैं और इन्हें रोज स्टाइल करने की जरूरत कम पड़ती है. सीधे, वेवी या हल्के कर्ली बालों में इन लेयर्स को अलग-अलग अंदाज में अपनाया जा सकता है.

ग्लेज्ड हेयर देगा शाइनी लुक

हेयरकट के साथ-साथ इस साल बालों की शाइन और हेल्दी अपीयरेंस पर भी खास ध्यान रहेगा. ग्लेज्ड हेयर ट्रेंड इसी का हिस्सा है. इसमें बालों को बेहद स्मूद, चमकदार और ग्लॉसी दिखाने पर जोर दिया जाता है. इसके लिए हेयर सीरम, कंडीशनिंग ट्रीटमेंट और सही हेयर केयर रूटीन मददगार हो सकते हैं. हालांकि, बालों पर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले अपने हेयर टाइप को समझना जरूरी है.

ऑर्गेनिक स्कैल्प केयर पर जोर

2026 में सिर्फ बालों को बाहर से खूबसूरत दिखाना ही नहीं, बल्कि स्कैल्प हेल्थ पर ध्यान देने का ट्रेंड भी बढ़ रहा है. ऑर्गेनिक और स्कैल्प-फ्रेंडली सीरम, हल्की मसाज और नियमित सफाई जैसी चीजों को हेयर केयर रूटीन में शामिल किया जा रहा है.

ट्रेंड अपनाएं, लेकिन बालों को समझकर

हर हेयर ट्रेंड हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं दिखता. इसलिए नया कट कराने से पहले अपने बालों की लंबाई, टेक्सचर, घनत्व और फेस शेप को ध्यान में रखना जरूरी है. इसी तरह किसी भी स्कैल्प सीरम या ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करने से पहले उसके ingredients और अपनी त्वचा की संवेदनशीलता पर ध्यान दें.