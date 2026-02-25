Healthy Eating Habit: आपकी जल्दीबाजी बिगाड़ रही है आंतों का स्वास्थ्य? जानें क्या है 20-30 मिनट चबाने का नियम

Healthy Eating Habit: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग खाना जल्दी-जल्दी खत्म कर लेते हैं. ऑफिस की मीटिंग, मोबाइल स्क्रीन या टीवी के सामने बैठकर खाना आम आदत बन चुकी है. लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यही जल्दबाजी हमारी पाचन क्रिया और आंतों के स्वास्थ्य को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही है.

तेजी से खाना क्यों है नुकसानदायक?

जब हम बहुत तेजी से खाना खाते हैं, तो भोजन ठीक से चब नहीं पाते. पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू होती है. लार में मौजूद एंजाइम भोजन को तोड़ने का काम करते हैं. यदि खाना पर्याप्त समय तक नहीं चबाया जाता, तो पेट और आंतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इससे गैस, पेट फूलना, एसिडिटी और भारीपन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

डाक्टरों के अनुसार, दिमाग को यह संकेत मिलने में करीब 15-20 मिनट लगते हैं कि पेट भर चुका है. अगर हम 5-10 मिनट में खाना खत्म कर देते हैं, तो अक्सर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं. इसका असर वजन, ब्लड शुगर और ऊर्जा स्तर पर भी पड़ता है.

स्क्रीन पर ध्यान, पेट पर असर

मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारा ध्यान भोजन से हट जाता है. इस स्थिति में हम न तो स्वाद पर ध्यान देते हैं और न ही चबाने की प्रक्रिया पर. परिणामस्वरूप, भोजन बड़े टुकड़ों में निगल लिया जाता है. इससे पाचन तंत्र को अधिक मेहनत करनी पड़ती है. लंबे समय तक यह आदत बनी रहे तो आंतों में सूजन, अपच और लगातार थकान जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. कई लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असल कारण उनकी खाने की आदत होती है.

20-30 मिनट का नियम क्या है?

पोषण विशेषज्ञ 20-30 मिनट में आराम से खाना खाने की सलाह देते हैं. इसका मतलब है कि हर कौर को अच्छी तरह चबाकर खाया जाए. सामान्य तौर पर एक निवाले को 20-30 बार चबाना फायदेमंद माना जाता है. इससे भोजन छोटे-छोटे कणों में टूट जाता है और पाचन आसान हो जाता है. धीरे-धीरे खाना खाने से शरीर को संतुष्टि का संकेत समय पर मिल जाता है, जिससे ओवरईटिंग कम होती है. साथ ही पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और आंतों पर दबाव घटता है.

ये हैं सही आदतें

स्क्रीन फ्री भोजन: खाना खाते समय मोबाइल और टीवी से दूरी रखें.

खाना खाते समय मोबाइल और टीवी से दूरी रखें. हर कौर को ध्यान से चबाएं: कम से कम 20 बार चबाने की कोशिश करें.

कम से कम 20 बार चबाने की कोशिश करें. खाने में समय लें: पूरे भोजन के लिए कम से कम 20 मिनट निकालें.

इन तीन छोटे बदलावों से पेट फूलना, गैस और भारीपन जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है.