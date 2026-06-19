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Monsoon Hair Care: बारिश में भी नहीं होंगे बाल बेजान, Monsoon में फॉलो करें ये एक्सपर्ट टिप्स

Monsoon Hair Care: मानसून का मौसम गर्मी से राहत देता है और मौसम को सुहावना बना देता है, लेकिन इस दौरान बालों की खास देखभाल करना भी जरूरी होता है. बारिश का पानी और हवा में बढ़ी हुई नमी बालों को कमजोर बना सकती है.

By: Heena Khan | Published: June 19, 2026 1:07:21 PM IST

monsoon Hair Care
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Monsoon Hair Care: मानसून का मौसम गर्मी से राहत देता है और मौसम को सुहावना बना देता है, लेकिन इस दौरान बालों की खास देखभाल करना भी जरूरी होता है. बारिश का पानी और हवा में बढ़ी हुई नमी बालों को कमजोर बना सकती है. बारिश के पानी में मौजूद धूल, गंदगी और कुछ एसिड बालों की प्राकृतिक चमक को कम कर सकते हैं. इसके कारण बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए लगने लगते हैं, साथ ही बाल झड़ने और डैंड्रफ की समस्या भी बढ़ सकती है. इसलिए मानसून में बालों को साफ रखना, समय-समय पर शैम्पू करना और अच्छी तरह सुखाना बहुत जरूरी है, ताकि बाल स्वस्थ और मजबूत बने रहें. ऐसे में आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ टिप्स देने वाले हैं.

बारिश के पानी से बालों को बचाएं

बारिश का पानी शुद्ध नहीं होता; इसमें हवा में मौजूद प्रदूषण और एसिड होते हैं जो आपके बालों के प्रोटीन स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर सकते हैं. बालों को सूखा रखने के लिए हमेशा छाता या वॉटरप्रूफ हुडी साथ रखें.

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गीले होने पर तुरंत धोएं

अगर आप बारिश में भीग जाएं, तो घर पहुँचते ही अपने बाल धो लें. बारिश से जमा हुए ज़हरीले कणों और प्रदूषण को हटाने के लिए हल्के, सल्फेट-फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें.

स्कैल्प को सूखा रखें

गीले स्कैल्प के साथ घूमना परेशानी का कारण बन सकता है. ज़्यादा नमी स्कैल्प को गीला रखती है, जिससे मैलासेज़िया (डैंड्रफ के लिए ज़िम्मेदार फंगस) पनपता है. माइक्रोफाइबर टॉवल या हेयर ड्रायर की कूल सेटिंग का इस्तेमाल करके बालों को अच्छी तरह सुखाएं.

एंटी-फ्रिज़ सीरम का इस्तेमाल करें

ज़्यादा नमी के कारण पोरस बाल हवा से नमी सोख लेते हैं, जिससे वे फूल जाते हैं और उनमें फ्रिज़ आ जाता है. सुरक्षात्मक परत बनाने और क्यूटिकल्स को चिकना करने के लिए गीले बालों पर हल्का, सिलिकॉन-बेस्ड सीरम लगाएं.

टाइट हेयरस्टाइल न बनाएं

बालों को कसकर जूड़ा या पोनीटेल में बांधने से नमी बालों के अंदर ही फंसी रह जाती है. गीले या नम होने पर बाल खिंचते हैं और बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो जाते हैं, जिससे खिंचाव पड़ने पर उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है. इसके बजाय ढीली चोटी या मेसी बन बनाएं.

चौड़े दांतों वाली लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करें

गीले बालों पर कभी भी आम बारीक ब्रिसल वाले ब्रश का इस्तेमाल न करें. बालों को धीरे-धीरे सुलझाने के लिए चौड़े दांतों वाली लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करें और नीचे से ऊपर की ओर कंघी करें. लकड़ी की कंघी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कम करने में भी मदद करती है, जो फ्रिज़ को बढ़ाती है.

सही तरीके से कंडीशनिंग करें

नमी के कारण बाल बेजान दिख सकते हैं, लेकिन कंडीशनर न लगाने से फ्रिज़ और बढ़ जाएगा. मॉइस्चर-बैलेंसिंग कंडीशनर को सिर्फ़ बालों की लंबाई के बीच और सिरों पर लगाएं—इसे स्कैल्प से दूर रखें ताकि बाल भारी न हों और रोमछिद्र बंद न हों.

भारी तेल का इस्तेमाल कम करें

हालांकि बालों की सेहत के लिए तेल लगाना आम तौर पर अच्छा होता है, लेकिन मानसून के दौरान ज़्यादा तेल लगाने से स्कैल्प पर नमी और सीबम जमा हो सकता है, जिससे डैंड्रफ और फंगल एक्ने की समस्या बढ़ सकती है. हफ़्ते में एक बार, बाल धोने से पहले नारियल या आर्गन ऑयल जैसे हल्के तेल से 15 मिनट की क्विक मसाज करें.

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Tags: hair care tipsMonsoon Tips
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