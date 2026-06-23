पत्रकार सत्यनारायण जोशी ने मीडिया क्षेत्र में पूरे किए 12 वर्ष

जोधपुर (राजस्थान), 23 जून: पत्रकार सत्यनारायण जोशी ने मीडिया क्षेत्र में अपनी 12 वर्ष की पेशेवर यात्रा पूरी कर ली है। वर्ष 2014 में फलोदी से जमीनी रिपोर्टिंग के साथ पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले जोशी ने टीवी, प्रिंट और क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़ी रिपोर्टिंग के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है।
अपने पत्रकारिता करियर के दौरान जोशी ने विभिन्न सामाजिक, प्रशासनिक और जनहित से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग की। स्थानीय स्तर से शुरुआत करते हुए उन्होंने राजस्थान से जुड़े कई मुद्दों को मीडिया मंचों पर उठाया और अलग-अलग पत्रकारिता माध्यमों में सक्रिय भूमिका निभाई।
राजस्थान की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर से समृद्ध फलोदी जिले के ऐतिहासिक गांव भोजासर में जन्मे सत्यनारायण जोशी एक ऐसे प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, जिसकी पहचान वर्षों से राष्ट्र सेवा, सामाजिक मूल्यों और समाज के प्रति समर्पण के लिए रही है। उनका जीवन सेवा, संस्कार और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित रहा है।
उनके परिवार में सामाजिक जागरूकता और जनसेवा की परंपरा रही है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बसंती सत्यनारायण जोशी भी सामाजिक कार्यों और समाजहित से जुड़े विभिन्न प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं तथा समाज में अपनी सकारात्मक और सम्मानजनक पहचान स्थापित की है।
सत्यनारायण जोशी का परिवार सदैव सामाजिक विकास, जनकल्याण और राष्ट्रहित के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। उनकी विचारधारा सेवा, संस्कार और समाज के समग्र विकास की भावना पर आधारित है।
सुदर्शन न्यूज़ के साथ लंबा कार्य अनुभव
सत्यनारायण जोशी के करियर का एक अहम हिस्सा सुदर्शन न्यूज़ के साथ जुड़ा रहा। उन्होंने फलोदी तहसील मुख्यालय से रिपोर्टिंग की शुरुआत की और बाद में राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर जैसी जिम्मेदारियां संभालीं। इस दौरान उन्होंने संस्थान के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ काम करते हुए राजस्थान से संबंधित समाचारों और मुद्दों को कवर किया।
सुदर्शन न्यूज़ के चेयरमैन सुरेश चव्हाणके और नेशनल कोऑर्डिनेटर आर.के. राजपुरोहित के साथ उनके कार्यकाल को उनके पेशेवर अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
प्रिंट मीडिया और शोध कार्यों में सक्रिय भूमिका
टीवी पत्रकारिता के अलावा सत्यनारायण जोशी प्रिंट मीडिया और सामाजिक शोध से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रहे हैं। वे वर्तमान में ‘पब्लिशर फर्स्ट’ मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं।
इसके साथ ही वे ‘मारवाड़ अनुसंधान संस्थान’ से भी जुड़े हैं, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय विषयों, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय विकास से संबंधित कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है।
आगामी पेशेवर कदम को लेकर चर्चा
मीडिया क्षेत्र में जोशी के आगामी पेशेवर कदम को लेकर भी चर्चा है। हालांकि किसी नए नेशनल न्यूज नेटवर्क से जुड़ने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि वे आने वाले समय में अपने पत्रकारिता करियर की नई पारी को लेकर औपचारिक जानकारी साझा कर सकते हैं।
12 वर्षों की इस यात्रा को पूरा करने पर उनके सहयोगियों, शुभचिंतकों और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।
सत्यनारायण जोशी की विचारधारा राष्ट्रवादी मूल्यों, सामाजिक समरसता और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण पर आधारित रही है। वे सदैव राष्ट्र निर्माण, सामाजिक जागरूकता और जनसेवा के सिद्धांतों को प्राथमिकता देते रहे हैं।
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