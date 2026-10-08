हिंदी में ज्योतिष अध्ययन के लिए हर्ष बावलिया (Harsh Bavaliya) की पाँच पुस्तकों का संग्रह

हर्षज्योतिषम् के तीन खंडों के साथ हर्षविधानम् और हर्षसूक्ष्मम् में क्रमबद्ध अध्ययन और अभ्यास पर जोर

मुंबई (महाराष्ट्र), 8 अक्टूबर: हिंदी में ज्योतिष को क्रम से समझने और उसका अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों तथा जिज्ञासु पाठकों के लिए लेखक हर्ष बावलिया (Harsh Bavaliya) का पुस्तक-संग्रह विभिन्न अध्ययन आवश्यकताओं को साथ लाता है। इसमें हर्षज्योतिषम् शृंखला के तीन ग्रंथ—विहान, विवान और लीना–निदान–पार्थ—के साथ हर्षविधानम् तथा हर्षसूक्ष्मम् शामिल हैं। इन पुस्तकों में बुनियादी अवधारणाओं, गणना और फलित-विचार से लेकर पंचांग, पर्व-व्रत, मुहूर्त तथा कृष्णमूर्ति पद्धति तक के विषयों को स्थान दिया गया है।

इस संग्रह की पृष्ठभूमि लेखक के सीखने, सिखाने और शोध करने की यात्रा है। पिता और उनके गुरु के माध्यम से ज्योतिष से शुरुआती परिचय मिलने के बाद हर्ष ने अध्ययन को आगे बढ़ाया। हिंदी में ऐसी सामग्री तैयार करने का संकल्प रहा, जिसमें विद्यार्थी विषयों को केवल याद करने के बजाय उनका आधार समझ सके। इसी सोच से शुरू हुई एक पुस्तक की योजना आगे चलकर हर्षज्योतिषम् के तीन खंडों में विकसित हुई।

हर्षज्योतिषम् का पहला खंड विहान नींव और व्यवहार पर केंद्रित है। इसमें अध्ययन की शुरुआती अवधारणाओं, गणना और उनके प्रयोग को क्रम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थी जब किसी नए विषय पर पहुँचता है, तो उसके लिए संबंधित आधार और अभ्यास साथ रखना इस खंड की दिशा है। उद्देश्य यह है कि आगे के विषय पढ़ते समय उसे अपनी प्रारंभिक समझ पर बार-बार लौटने और उसे मजबूत करने का अवसर मिले।

दूसरा खंड विवान अध्ययन को अधिक गहराई तक ले जाता है। इसमें सूक्ष्म विश्लेषण और फलित-विचार से जुड़े विषयों को स्थान दिया गया है। पहले खंड से प्राप्त आधार के बाद विद्यार्थी विषयों के बीच संबंध समझ सके, गणना के अर्थ पर विचार कर सके और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया का अभ्यास कर सके—यह इस खंड की अध्ययन-दिशा है। दोनों खंड मिलकर प्रारंभिक और आगे के अध्ययन के बीच क्रम बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

तीसरे ग्रंथ में लीना, निदान और पार्थ तीन भागों के रूप में एक ही पुस्तक में समाहित हैं। लीना में स्मृति और तर्क, जबकि निदान में जन्म तथा प्रश्न कुंडली के आधार पर जातक की शंकाओं पर विचार को स्थान दिया गया है। इस संयुक्त ग्रंथ का उद्देश्य शृंखला में पढ़े गए विषयों को आगे के अध्ययन और अभ्यास से जोड़ना है। तीन अलग पुस्तकों के बजाय इन भागों को एक ग्रंथ में रखा गया है।

शृंखला में सामान्य ज्योतिष, खगोलीय आधार और गणित, फलित-विचार, दशा-गोचर, वर्षफल तथा मुहूर्त जैसे विषय शामिल हैं। शास्त्रीय संदर्भों के लिए बृहत् पाराशर होरा शास्त्र और फलदीपिका जैसे ग्रंथों का आधार लिया गया है। हल किए गए उदाहरणों का उपयोग विद्यार्थी को चरण-दर-चरण प्रक्रिया समझाने के लिए किया गया है। गणना के साथ उसका संदर्भ समझना और फिर अभ्यास करना सामग्री की प्रमुख शैक्षणिक दिशा है।

हर्षविधानम् का विषय हिंदू पंचांग, पर्व-व्रत और मुहूर्त-निर्णय है। यह पुस्तक उन सामान्य पाठकों के लिए भी तैयार की गई है, जो तिथि, पंचांग और धार्मिक अवसरों से जुड़ी जानकारी हिंदी में समझना चाहते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात की पाठकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें संबंधित विषयों को स्थान दिया गया है। इस तरह संग्रह में विद्यार्थियों के अध्ययन के साथ सामान्य पाठकों की व्यावहारिक जिज्ञासाओं के लिए भी सामग्री मौजूद है।

हर्षसूक्ष्मम् कृष्णमूर्ति पद्धति यानी केपी पर केंद्रित है। इसका अध्ययन-दायरा गणित से कस्पल उप-स्वामी और फलित तक जाता है। किसी विशेष पद्धति को सीखने वाले पाठक के लिए उसकी गणना और विश्लेषण को साथ समझना आवश्यक होता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पुस्तक में पद्धति का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। हर्षज्योतिषम्, हर्षविधानम् और हर्षसूक्ष्मम् अलग विषय-दायरे रखते हुए लेखक के व्यापक शैक्षणिक प्रयास का हिस्सा हैं।

पुस्तकों के बारे में हर्ष बावलिया कहते हैं, “ज्योतिष रटने का नहीं, समझने का विषय है। मेरा प्रयास रहा कि पाठक को हर विषय सीढ़ी की तरह मिले: पहले नींव, फिर अभ्यास, फिर गहराई। जहाँ गणित कठिन लगे, वहाँ हल किया हुआ उदाहरण साथ चले और हर बात शास्त्र के संदर्भ के साथ कही जाए।”

हर्ष बावलिया (Harsh Bavaliya) मुंबई में मुख्य वित्त अधिकारी यानी सीएफओ के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही वे ज्योतिष के लेखक, शिक्षक, शोधकर्ता और आजीवन विद्यार्थी के रूप में अध्ययन जारी रखते हैं। उनके लिए पेशेवर कार्य आजीविका का आधार है और ज्योतिष का अध्ययन तथा लेखन ज्ञान साझा करने का माध्यम। वे Jyotish Research Laboratory (JRL) के संस्थापक हैं और TheRaj Publications (TRP) के माध्यम से अपनी पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं।

पाँचों पुस्तकों और लेखक के कार्यों का परिचय उनकी वेबसाइट astrologicalharsh.com पर उपलब्ध है। पाठक वहाँ संबंधित पुस्तकों के विवरण देखकर अपनी रुचि और अध्ययन-स्तर के अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संग्रह का केंद्रीय उद्देश्य हिंदी में ऐसी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है, जिसमें विषय-क्रम स्पष्ट हो, गणना समझने का अवसर मिले और पाठक अभ्यास के माध्यम से अपनी समझ आगे बढ़ा सके।

अधिक जानकारी https://astrologicalharsh.com

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