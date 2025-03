नींद नहीं आती? इन 5 तरह के फूड्स से मिल सकती है जल्दी सोने में मदद

What Foods Help You Rest: क्या आपको भी रात में नींद आने में परेशानी होती है? अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद की कमी एक आम समस्या बन गई है. नींद की कमी से तनाव, थकान और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. अच्छी खबर यह है कि कुछ खाद्य पदार्थ आपकी डाइट में शामिल करके नींद को बेहतर बनाया जा सकता है. ये न सिर्फ नींद को बढ़ावा देते हैं बल्कि आपके पेट को भी स्वस्थ रखते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

1. प्रोबायोटिक्स

प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं जो पेट के माइक्रोबायोटा को संतुलित करके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं. एक अध्ययन में 40 स्वस्थ लोगों को चार सप्ताह तक रोजाना 200 मिलीग्राम प्रोबायोटिक्स दिए गए जिससे उनकी नींद में सुधार देखा गया. दही छाछ और दूध जैसे खाद्य पदार्थ प्रोबायोटिक्स के बेहतरीन स्रोत हैं. इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें और नींद के साथ-साथ पाचन को भी दुरुस्त रखें.

2. प्रीबायोटिक्स

हमारे पेट में करीब 100 ट्रिलियन सूक्ष्मजीव मौजूद होते हैं जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहते हैं. स्वस्थ पेट और अच्छी नींद का गहरा संबंध है. प्रीबायोटिक्स इन सूक्ष्मजीवों के लिए भोजन का काम करते हैं और नींद को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. लहसुन, प्याज, केला, सोयाबीन, गेहूं और अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में प्रीबायोटिक्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. इन्हें रोजाना खाने से नींद की समस्या कम हो सकती है.

3. फर्मेंटेड फूड

फर्मेंटेशन एक प्राचीन तकनीक है जो खाद्य पदार्थों की पोषण क्षमता और शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है. यह प्रक्रिया प्रोबायोटिक्स को बढ़ावा देती है जो नींद और पेट दोनों के लिए फायदेमंद है. किमची, चीज, योगर्ट और साउरक्राउट जैसे फर्मेंटेड फूड्स न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि रात की गहरी नींद में भी मदद करते हैं. इन्हें अपनी थाली का हिस्सा बनाएं.

4. पोस्टबायोटिक्स

पोस्टबायोटिक्स निष्क्रिय सूक्ष्मजीव या उनके यौगिक होते हैं जो प्रोबायोटिक्स के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं. ये पेट की सेहत के साथ-साथ नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर करते हैं. एक शोध के अनुसार पोस्टबायोटिक्स नींद के चक्र को नियमित करने में सहायक हैं. हालांकि ये सीधे खाद्य पदार्थों में नहीं मिलते लेकिन प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स से भरपूर आहार से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है.

5. सिंबायोटिक्स

सिंबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का मिश्रण हैं जो एक साथ मिलकर पेट को स्वस्थ रखते हैं. फाइब्रोमायल्जिया से पीड़ित महिलाओं पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि सिंबायोटिक्स सप्लीमेंट्स ने नींद की अवधि को बढ़ाया. योगर्ट, चीज, फर्मेंटेड स्किम मिल्क और आइसक्रीम जैसे खाद्य पदार्थ सिंबायोटिक्स के शानदार स्रोत हैं. इन्हें खाने से नींद की समस्या से राहत मिल सकती है.

