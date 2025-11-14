Live

Lakhisarai Chunav Result 2025 LIVE: विजय कुमार सिन्हा ने मंदिर में की पूजा-अर्चना, देखें वीडियो

🕒 Updated: November 14, 2025 07:14:52 AM IST

Lakhisarai Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा.लखीसराय में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। कौन जीतेगा, किसकी ताजपोशी होगी इसको लेकर दोनों खेमा अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहा है.

Lakhisarai Assembly Election 2025
Lakhisarai Assembly Election 2025

लखीसराय के बारे में

लखीसराय, जिसे पहले लक्खीसराय लिखा जाता था, बिहार के लखीसराय ज़िले का मुख्यालय और एक शहर है, जिसे 1994 में मुंगेर ज़िले से अलग करके बनाया गया था. किउल नदी के किनारे बसा यह शहर कृषि के लिए उपयुक्त उपजाऊ मैदानों और वनाच्छादित पहाड़ी क्षेत्रों का मिश्रण है. यह मुंगेर से 30 किमी, बेगूसराय से 40 किमी, भागलपुर से 100 किमी और राजधानी पटना से 130 किमी दूर स्थित है.

इस शहर का नाम भगवान राम के छोटे भाई भगवान लक्ष्मण के नाम पर रखा गया है, हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे कभी इस क्षेत्र में आए थे. शुरुआत में इसे लक्ष्मणेश्वर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर लखीसराय हो गया. हालाँकि, इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि नाम में ‘सराय’ (सराय) क्यों जोड़ा गया, क्योंकि प्राचीन या मध्यकाल में ऐसी किसी भी स्थापना के अस्तित्व का ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.

लखीसराय का एक समृद्ध इतिहास है, जो कभी पाल राजवंश की राजधानी हुआ करता था. बाद में, यह बौद्ध प्रभाव में आ गया. चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने इस क्षेत्र में 10 बौद्ध मठों और 400 से अधिक बौद्ध निवासियों की उपस्थिति का उल्लेख किया है. ऐसा भी माना जाता है कि भगवान बुद्ध लखीसराय में चालिया पर्वत पर तीन वर्ष तक रहे थे.

यह शहर भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर का घर है. इस मंदिर का निर्माण 1977 में हुआ था, जब अशोक नाम के एक स्थानीय लड़के को गिल्ली-डंडा खेलते समय गलती से एक गड़ा हुआ शिवलिंग मिला था. मंदिर का पुनर्निर्माण फरवरी 1993 में जगन्नाथपुरी शंकराचार्य के मार्गदर्शन में शुरू हुआ था.

1977 में एक अलग विधानसभा क्षेत्र बना

लखीसराय 1977 में एक अलग विधानसभा क्षेत्र बना और अब मुंगेर लोकसभा सीट के छह निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है. 2020 के विधानसभा चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र में 368,106 पंजीकृत मतदाता थे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 395,117 हो गए. लगभग 15.82 प्रतिशत मतदाता अनुसूचित जाति समुदाय के हैं, जबकि मुसलमानों की संख्या 4.2 प्रतिशत है. यह मुख्यतः एक ग्रामीण सीट है, जहां शहरी मतदाताओं की अच्छी-खासी हिस्सेदारी 27.38 प्रतिशत है. यहाँ मतदान प्रतिशत लगातार 50 प्रतिशत से ऊपर रहा है, जो 2020 में 52.81 प्रतिशत दर्ज किया गया.

11 चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी

अपनी स्थापना के बाद से, लखीसराय में 11 चुनाव हुए हैं, जिनमें से अधिकांश में भाजपा का पलड़ा भारी रहा है जिसने यह सीट पांच बार जीती है. जनता पार्टी और जनता दल ने दो-दो बार जीत हासिल की जबकि कांग्रेस को केवल एक बार 1980 में जीत मिली. राजद ने अक्टूबर 2005 में एक बार यह सीट जीती जिससे भाजपा की जीत का सिलसिला टूट गया.

वरिष्ठ भाजपा नेता और बिहार के निवर्तमान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से वर्तमान विधायक हैं. उन्होंने पहली बार फरवरी 2005 में यह सीट जीती थी लेकिन उसी वर्ष बाद में हुए पुनर्मतदान में त्रिशंकु विधानसभा के कारण हार गए थे. 2010 से उन्होंने लगातार तीन बार यह सीट  2020 में 10,483 वोटों से, 2015 में 6,556 वोटों से और 2010 में 59,620 वोटों से जीती है. वरिष्ठ जदयू नेता राजीव रंजन सिंह जिन्हें ललन सिंह के नाम से जाना जाता है ने 2024 के चुनावों में लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में 43,489 वोटों की बढ़त के साथ मुंगेर लोकसभा सीट जीती जिससे स्थानीय मतदाताओं के बीच भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की पकड़ मजबूत हुई.

लखीसराय विस के ये प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में

निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों की सूची
क्रम संख्या उम्मीदवार का नाम पार्टी चुनाव चिह्न
01. विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कमल
02. अमरेश कुमार अनीश कांग्रेस हाथ
03. अमरेश प्रसाद सिंह निर्दलीय सितार
04. विजय कुमार निर्दलीय रोबोट
05. रामजी मंडल समता पार्टी माइक
06. सूरज कुमार जन सुराज पार्टी स्कूल का बस्ता
07. उमाशंकर यादव विश्वास योग्य पार्टी बैटरी टार्च
08. कुशो महतो भारतीय लोक चेतना पार्टी चारपाई
09. प्रवाल कुमार बसपा हाथी
10. सुबोध कुमार सुमन निर्दलीय मोतियों का हार
11. अमरेश कुमार निर्दलीय करनी
12. विकास कुमार जगवानी निर्दलीय अंगूर
13. अभिषेक कुमार निर्दलीय साइकिल पंप

Lakhisarai Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates:लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की मतगणना कुल 34 राउंड और सूर्यगढ़ा विस क्षेत्र की मतगणना 32 राउंड तक होगी। सुबह 10 बजे तक दोनों विधानसभा क्षेत्र का रुझान आने लगेगा.

Live Updates

  • 19:59 (IST) 13 Nov 2025

    Bihar Lakhisarai Vidhan Sabha Election Result 2025: विजय कुमार सिन्हा ने मंदिर में की पूजा-अर्चना

    Bihar Lakhisarai Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने मंदिर में पूजा-अर्चना की.

Lakhisarai Chunav Result 2025 LIVE: विजय कुमार सिन्हा ने मंदिर में की पूजा-अर्चना, देखें वीडियो

