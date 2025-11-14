Live

Kurhani Chunav Result 2025 LIVE: कुढ़नी में चल रहा है कड़ा मुकाबला, NDA और महागठबंधन के बीच चल रही कांटे की टक्कर

🕒 Updated: November 14, 2025 06:23:50 AM IST

Kurhani Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. अब लोगों को बस रिजल्ट का इंतजार है. बिहार की कुढ़नी सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं.  बिहार विधानसभा चुनाव की वीआइपी सीटों में एक कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए इस वर्ष पहले चरण के दौरान मतदान हुआ था. मुख्य मुकाबले की करें तो कड़ा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है. कुढ़नी विधानसभा सीट पर ज्यादातर जेडीयू का दबदबा देखा गया है. फरवरी 2005, अक्टूबर 2005 और साल 2010 में हुए चुनाव में लगातार तीन चुनाव में जदयू के मनोज कुमार सिंह ने इस सीट से जीत हासिल की थी. लेकिन 2015 में बीजेपी और 2020 में ये सीट आरजेडी के पास चली गई. 

एनडीए के प्रत्याशी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता हैं. इसी वजह से यह सीट चर्चा में है. वहीं RJD ने इस बार सुनील कुमार सुमन को इस सीट से टिकट दिया है. इस बार भी इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीट पर कौन चल रहा है आगे और किसको हो रहा बड़ा नुकसान? यहां पर देखते रहें पल-पल का रुझान.

