Bihar Khagaria Vidhan Sabha Election Result 2025: चंदन कुमार और बबलू कुमार के बीच मुकाबला, जानें कौन मारेगा इस बार बाजी

Bihar Khagaria Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज जारी हो रहा है. जनता का इतंजार आज खत्म हो जाएगा. खगड़िया विधानसभा सीट पर 8 बजे से मतगणना शुरु होने वाली है. आइए जानते हैं कि इस बार कौन मारेगा खगड़िया सीट से बाजी?

