Live

Bihar Khagaria Vidhan Sabha Election Result 2025: चंदन कुमार और बबलू कुमार के बीच मुकाबला, जानें कौन मारेगा इस बार बाजी

🕒 Updated: November 14, 2025 07:30:26 AM IST

Bihar Khagaria Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज जारी हो रहा है. जनता का इतंजार आज खत्म हो जाएगा. खगड़िया विधानसभा सीट पर 8 बजे से मतगणना शुरु होने वाली है. आइए जानते हैं कि इस बार कौन मारेगा खगड़िया सीट से बाजी?

Bihar Khagaria Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज जारी हो रहा है. जनता का इतंजार आज खत्म हो जाएगा. खगड़िया विधानसभा सीट पर 8 बजे से मतगणना शुरु होने वाली है. आइए जानते हैं कि इस बार कौन मारेगा खगड़िया सीट से बाजी?

Live Updates

  • 17:09 (IST) 13 Nov 2025

वेब स्टोरीज

शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा में पढ़ें ये चमत्कारी मंत्र,...

November 14, 2025

इन पौधे को लगाने से आता है गुड लक! खुलने...

November 14, 2025

चल रही शनि की ढैय्या से हो रहे हैं बर्बाद?...

November 14, 2025

क्या पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है उम्र?...

November 13, 2025

एनर्जी बूस्ट करने के लिए गुड़ और तिल से बनाएं...

November 13, 2025

कश्मीर की वादियों में बसा है स्वर्ग से भी सुंदर...

November 13, 2025
Bihar Khagaria Vidhan Sabha Election Result 2025: चंदन कुमार और बबलू कुमार के बीच मुकाबला, जानें कौन मारेगा इस बार बाजी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Khagaria Vidhan Sabha Election Result 2025: चंदन कुमार और बबलू कुमार के बीच मुकाबला, जानें कौन मारेगा इस बार बाजी
Bihar Khagaria Vidhan Sabha Election Result 2025: चंदन कुमार और बबलू कुमार के बीच मुकाबला, जानें कौन मारेगा इस बार बाजी
Bihar Khagaria Vidhan Sabha Election Result 2025: चंदन कुमार और बबलू कुमार के बीच मुकाबला, जानें कौन मारेगा इस बार बाजी
Bihar Khagaria Vidhan Sabha Election Result 2025: चंदन कुमार और बबलू कुमार के बीच मुकाबला, जानें कौन मारेगा इस बार बाजी