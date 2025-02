आपकी आवाज खूबसूरत है लेकिन मैं एक शब्द नहीं समझ पायाडोनाल्ड ट्रंप, Video वायरल

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो में ट्रंप ने अफगानी पत्रकार नाजिरा करीमी द्वारा पूछे गए सवाल का बड़े ही अनोखे अंदाज में जवाब दिया. ट्रंप का यह बयान और उनका अंदाज इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. अफगान पत्रकार नाजिरा करीमी ने डोनाल्ड ट्रंप से अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और तालिबान की भूमिका पर सवाल पूछे. उनका सवाल था, “क्या आपके पास अफ़ग़ानिस्तान में हालात बदलने की कोई योजना है? क्या आप तालिबान सरकार को मान्यता देंगे?”

“You have a beautiful voice and a beautiful accent. The only problem is I can’t understand a word you’re saying.”

Maybe the funniest Trump quote of all time. Instant classic.

