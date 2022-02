नई दिल्ली, Viral Photos इंटरनेट पर इन दिनों जो विदेशी महिला हिंदुस्तानी दुल्हन के लिबाज़ में वायरल हो रही है उनका नाम रियानोन हैरिस है. ये कोई आम महिला नहीं है. हैरिस दक्षिण एशिया (South Asia) की उप व्यापार आयुक्त (Deputy Trade Commissioner) हैं. जिन्होंने भारतीय लड़के के साथ हिन्दू रीती रिवाज़ में शादी की है.

अक्सर जब हम विदेशी लोगों को अपनी संस्कृति में देखते हैं तो हमारा दिल भी खुश हो जाता है. ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. जिसमें दिखाई दे रहा दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा काफी ख़ास है. दुल्हन विदेशी है और दूल्हा पूरा हिंदुस्तानी. दोनों की ये तस्वीर केवल इसलिए नहीं वायरल हो रही क्यूंकि हिंदुस्तानी लिबाज़ में दुल्हन काफी खूबसूरत लग रही है. बल्कि असल वजह तो कुछ और है.

दिखाई दे रही महिला का नाम रियानोन हैरिस है. वह दक्षिण एशिया की उप व्यापा आयुक्त हैं. उन्होंने भारतीय संस्कृति से अपने प्यार को अपनी इस पोस्ट द्वारा जताया है. अपनी शादी की इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए वह लिखती हैं कि, ‘लगभग 4 साल पहले जब मैं भारत आई, तो मेरी यहां से कई उम्मीदें और सपने थे. लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन के प्यार से भी यहीं मिलूंगी. आगे वह लिखती हैं, मुझे ऐसी खुशी भारत में मिली और मुझे खुशी है कि यह हमेशा मेरा घर रहेगा.’

When I arrived in #India nearly 4 years ago, I had many hopes & dreams for my time here. But never did I imagine I would be meeting & marrying the love of my life. ❤️ I found such happiness in #IncredibleIndia & so glad it will always be a home. 🇮🇳 #shaadi #livingbridge #pariwar pic.twitter.com/mfECCj3rWi

— Rhiannon Harries (@RhiannonUKGov) February 18, 2022