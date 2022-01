UP Viral Video

नई दिल्ली, चुनावों से पहले प्रत्याशी अक्सर घर-घर अपना प्रचार करते नज़र आते है. यही चुनावी प्रचार कई बार चर्चा का विषय बन जाते हैं. इन दिनों ऐसे ही एक प्रचार का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है जिसमें चुनाव प्रत्याशी एक नहाते शख्स के पास अपना प्रचार कर रहा है.

सुरेंद्र मैथानी कानपुर (उत्तरप्रदेश) के गोविंदनगर सीट से भाजपा के विधायक हैं. इन दिनों सुरेंद्र इंटरनेट पर एक वीडियो के ज़रिये लोगो के बीच चर्चा में हैं. वीडियो में प्रत्याशी उत्तरप्रदेश के आगामी चुनावों के लिए अपना प्रचार करते नज़र आ रहें है. वीडियो की ख़ास बात प्रचार करने की जगह है जहां भाजपा प्रत्याशी प्रचार के लिए इतने उत्सुक थे की उन्होंने एक व्यक्ति से नहाते समय ही पूछ डाला कि, आपका राशन कार्ड बन गया है? यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल है. जिसपर एक यूजर मजाक में कमेंट भी करता है कि, ‘न नहाऊंगा, न नहाने दूंगा’

चुनावों को लेकर एक बात बहुत प्रचलित है कि ‘पहले चरण में नेताजी जनता के चरणों में होते है, और दूसरे चरण में जनता नेताजी के चरणों में.’ अब ये बात कुछ सच होती नज़र आती है. नेताजी यहाँ पर चुनाव प्रचार करने शख्स के बाथरूम तक का दौरा करने के लिये तैयार थे. सोशल मीडिया यूज़र्स इस वीडियो का जमकर मज़ाक उड़ा रहे हैं. साथ ही खूब ठहाके भी लगा रहे हैं.

This has happened, BJP's in Uttar Pradesh, BJP MLA from Govind Nagar seat of Kanpur, Surendra Maithani is asking for votes from a young man taking a bath. Netaji used to rub his hands with soap and rubbed them a little…🤣#भाजपा_के_काले_कारनामे pic.twitter.com/rC2YWNbuhc

— Siddharth सिद्धार्थ (@SiddharthsINC) January 13, 2022