दिल्ली मेट्रो में दो लड़कियों ने किया ऐसा काम… वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे आप

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रही महिला ने दूसरी महिला को धमकाते हुए कहा, ‘मेरी दोस्त दिल्ली पुलिस में है’, जिसने आग में घी डालने का काम किया. बहस तेज़ी से बढ़ी, धमकियाँ और गालियाँ दी गईं, जबकि आस-पास के यात्रियों ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। फिलहाल घटना की सही तारीख और स्थान अज्ञात है.

इस बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. जहां कई लोगों ने इस तरह के झगड़ों को अनावश्यक बताया, वहीं अन्य लोगों ने लड़की की टिप्पणी, “मेरा आदमी पुलिस में है” का मजाक उड़ाया। दिल्ली मेट्रो में ऐसी घटनाएं आम हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर देखी जाती हैं।

वायरल वीडियो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया। पोस्ट का शीर्षक था, “दिल्ली मेट्रो के अंदर सीट को लेकर दो लड़कियों के बीच झड़प (खड़ी लड़की ने कहा “दिल्ली पुलिस में है मेरा बंदा, एसआई है बुलाऊ क्या? इस दौरान लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करते हुए लिखा, ”आपको कौन समझाए कि मेट्रो में सीआरपीएफ जिम्मेदारी लेती है.

A heated argument breaks out in the Delhi Metro, with one girl claiming, ‘My boyfriend’s a sub-inspector in Delhi Police!’ Such incidents are becoming alarmingly common, raising concerns about public safety and decorum during commutes.#DelhiMetro #PublicSafety #CommuteConcerns… pic.twitter.com/uhPAbiZ1SX

