झील की बर्फ फटी और धंस गए 4 लोग, वीडियो देखकर कांप उठेगी रूह!

नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता हमेशा पर्यटकों को आकर्षित करती है। खासकर सर्दियों में जब पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं और झीलें जम जाती हैं तो इस राज्य का आकर्षण और भी बढ़ जाता है। हालाँकि, इन खूबसूरत जगहों की खूबसूरती से जुड़े कुछ खतरे भी हैं, जो कभी-कभी दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। तवांग की सेला झील, जो अपनी जमी हुई बर्फ के लिए मशहूर है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का केंद्र बन गई।

वहीं जब कुछ पर्यटक बर्फीली झील पर चलने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक बर्फ टूट गई और कई लोग बर्फ के नीचे फंस गए। दृश्य काफी डरावना था, लेकिन आसपास के स्थानीय लोगों और गाइडों ने पर्यटकों की मदद और बचाव के लिए तुरंत रस्सियों का इस्तेमाल किया। यह घटना उस चेतावनी का उदाहरण है जो हमेशा पर्यटकों को दी जाती है.

At Sela Pass in Arunachal Pradesh. My advice to tourists: Walk on the Frozen Lakes with experienced people, drive carefully on slippery snow roads and be aware of snow avalanche. Temperatures is freezing so wear warm clothes and enjoy. Your safety is important. pic.twitter.com/UWz8xOzd57

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 5, 2025