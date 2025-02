नई दिल्ली। कोई औरत सोच भी नहीं सकती कि उसका पति उसे छोड़कर किसी और के साथ चला जाए। जरा सोचिए उस महिला के बारे जिसके पति ने चलती ट्रेन में उसको लात मारी और ट्रेन में घुसने नहीं दिया, क्योंकि पति को दूसरी महिला के साथ जाना था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। दरअसल, वीडियो में एक महिला चलती ट्रेन के पीछे भाग रही है और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका बेरहम पति उसे लगातार लात मार रहा है और गाली दे रहा है।

दरअसल मौलाना अपनी दूसरी पत्नी के साथ चटगांव जाने के लिए रवाना हो रहा था। तभी अचानक उसकी पहली पत्नी अपनी शादी बचाने के लिए वहां पहुंच गई। पत्नी की बात सुनने के बजाय मौलाना उसे लगातार लात मार रहा था और धक्का दे रहा था। सबके सामने उसकी पत्नी चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी। लेकिन उसका पति उसे मारता रहा। अपनी पत्नी पर उसे थोड़ी भी दया नहीं आई। इस दौरान उसकी दूसरी पत्नी यह सब देख रही थी। एक औरत होने के बावजूद उसने महिला का दर्द नहीं समझा। स्टेशन पर खड़े लोग भी तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की।

A maulana was leaving for Chittagong with his newly married second wife. His first wife came to the railway station. He then beat up his first wife in front of the second wife and left. (The man works at a madrasa in Chittagong)

What a heavenly scene!!! pic.twitter.com/NNpPqIWwk2

