बीच फ्लाइट में यात्री ने तोड़ दी खिड़की, मारने लगा मुक्के, देखें वीडियो में…

नई दिल्ली: डेनवर से ह्यूस्टन जा रही फ्रंटियर एयरलाइंस की फ्लाइट में मंगलवार रात अचानक हंगामा मच गया. दरअसल, उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ही एक यात्री बेकाबू हो गया और सामने वाली सीट पर मुक्का मारने लगा। इसके बाद उसने खिड़की पर लात मारकर उसका शीशा तोड़ दिया. इस अजीब हरकत से यात्रियों में दहशत फैल गई. इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है.

फ्लाइट में सफर कर रही विक्टोरिया क्लार्क नाम की महिला यात्री ने बताया कि एक महिला यात्री ने फ्लाइट अटेंडेंट से सीट बदलने के लिए कहा. तभी पास बैठे एक अनजान शख्स ने अचानक गुस्से में उनके सामने वाली सीट पर मुक्का मारना शुरू कर दिया.

