Champions Trophy 2025: मंगलवार को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रलिया को हरा दिया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 84 रन की शानदार पारी खेली। उनकी पारी ने टीम को मज़बूत स्थिति में पहुंचाया। भारत की इस जीत के बाद पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। दर्शकों ने खूब जश्न मनाया। इसी बीच एक पाकिस्तानी फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पाकिस्तानी फैन वीडियो में रिपोर्टर से कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी बनी ही इंडिया के लिए है। वो आगे कहता है कि हमेशा मेहनत करने वाले ही जीतते हैं। दिल से साफ़ लोग ही जीतते हैं। वहीँ कौम तरक्की करता है, जिसका लीडर भी ठीक हो। ये सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं है। यह मोदी की जीत है। मोदी ने डेढ़ अरब लोगों को बाँध रखा है। पूरी दुनिया इस समय मोदी की दीवानी है। पूरी दुनिया मोदी के साथ व्यापार करना चाहती है। उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहती है।

This is what a Pakistani cricket fan has to say about India 🔥 pic.twitter.com/EpIAMbpyC2

— Rishi Bagree (@rishibagree) March 5, 2025