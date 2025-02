मकड़ियों की हुई बारिश, वजह जानकर रह जाएंगे दंग! देखें वीडियो में…

नई दिल्ली: ब्राजील के मिनस गेरैस के एक शहर साओ थॉमे दास लेट्रास से एक अजीब खबर सामने आ रही है। जिसमें बताया जा रहा है कि अचानक आसमान से सैकड़ों मकड़ियों की बारिश होती नजर आई। ये घटना कैमरे में कैद हो गई है. जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना को सामने से देखने वाले लोगों का कहना है कि नजारा बर्फबारी जैसा था. जिसमें बर्फ की जगह अनगिनत आठ पैरों वाले जीव नीचे की ओर बह रहे थे। लोगों का कहना है कि ये नजारा भले ही अजीब लगे, लेकिन ये एक प्राकृतिक घटना है.

विशेषज्ञों ने इस अजीब घटना के पीछे का विज्ञान बताया है। जो शुरू में गिरती मकड़ियों से भरे आकाश को उजागर करता है। जीवविज्ञानियों के अनुसार, वह दृश्य एक विशाल जाल था जिसमें सैकड़ों मकड़ियाँ सामूहिक संभोग अनुष्ठान में लगी हुई थीं। डेली मेल के अनुसार, जीवविज्ञानी करेन पासोस ने एक स्थानीय समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में इस घटना के बारे में बात की।

उन्होंने बताया कि मादा मकड़ियों में स्पर्मेथेका नामक एक विशेष अंग होता है। जो उन्हें कई पुरुषों के शुक्राणु संग्रहीत करने की अनुमति देता है। यह अनुकूलन आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह महिलाओं को विभिन्न साथियों के शुक्राणु के साथ अपने अंडों को निषेचित करने में सक्षम बनाता है।

Sometimes, young spiders use a trick called “ballooning”—they release silk into the air and let the wind carry them. When a lot of them do this at once, it looks like spiders are falling from the sky. #Brazil pic.twitter.com/H4G71ALS2O

