नई दिल्ली: गोवा के एक इंजीनियर सिद्धार्थ सिंह गौतम का ट्वीट पूरे इंटरनेट पर बवाल मचा रहा है। सिद्धार्थ ने अपने ट्वीट में लोगों से कहा है कि वह हमेशा के लिए भारत छोड़ रहे हैं और सिंगापुर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी इस घोषणा ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने लोगों को यह भी सलाह दी है कि अगर उनके पास अच्छा पैसा है, तो वे भी जल्द भारत छोड़कर दूसरे विकसित देशों में शिफ्ट हो जाएं।

बता दें कि सिद्धार्थ ने उच्च टैक्स दर, राजनीतिक कुप्रबंधन और लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निराश होने के बाद भारत छोड़ने का फैसला लिया। सिद्धार्थ सिंह गौतम ने अपने पोस्ट में कहा कि- वह हमेशा के लिए साल 2025 में भारत छोड़कर चले जाएंगे। इतना ही नहीं उन्होंने कई और लोगों से भी यही अपील की है कि वह भी जल्द से जल्द भारत छोड़ दें। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ के ट्वीट ने मानों एक जंग छेड़ दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोगों ने उनकी राय को गलत माना है, कुछ लोगों ने उनकी राय का समर्थन किया है।

सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया के एक्स पर एक ट्वीट शेयर किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि-‘मैं 2025 में भारत छोड़कर हमेशा के लिए सिंगापुर शिफ्ट हो जाऊंगा. डॉक्युमेंट प्रोसेस में है. मैं अब यहां के राजनेताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता.’ शख्स ने उच्च कर बोझ की आलोचना करते हुए लिखा, ‘मैं 40% टैक्स का भुगतान नहीं कर सकता, प्रदूषित हवा में सांस नहीं ले सकता। किसी चीज की कोई जवाबदेही नहीं है।’ उन्होंने आगे कहा कि बाली और थाईलैंड उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिनकी तनख्वाह 50,000 रुपये महीना है।

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट ने एक नई बहस छेड़ दी है। कई लोगों का कहना है कि विदेश जाकर एक बेहतर जिंदगी जीने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन सिद्धार्थ जैसे लोगों के विचार देश की समस्याओं से भागने जैसा है। पोस्ट पर कमेंट करके एक यूजर ने सवाल किया है कि- देश छोड़कर भागने के बजाय उसकी बेहतरी के लिए आगे क्यों नहीं आते। दूसरे यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करके लिखा है कि- आप अपने एक्स हैंडल से देश का झंडा हटा दो, क्योंकि ये सब दोगलापन है।

I will leave India and permanently shift to Singapore in 2025

Documentation in process. I cannot stand the politicians here

Can’t pay 40% tax and breathe polluted air while nobody takes accountability

My honest suggestion would be that if you have good money, please leave

— Siddharth Singh Gautam 🇮🇳 (@Sidcap_100) December 1, 2024