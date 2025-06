Flexible Lane In China: भारत के बड़े-बड़े शहरों में लोग अक्सर ट्रैफिक का सामना घरते हैं और घटों गाड़ियों की भीड़ में जाम में फंसे रहते हैं। इस लंबे जाम के चलते शहरों की फ्लाईओवर्स से पाट दिया गया है लेकिन फिर इस इस समस्या से निजात नहीं मिली है। लेकिन भारत के पड़ोसी चायना ने इसका एक हल निकाल किया है। यह देखने में बेहद आश्चर्यजनक लगता है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वारयल हो रहा है। चाइना की इस तकनीक को फ्लेक्सिबल लेन या वैरिएबल लेन कहा जा रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है?

बता दें चीन में फ्लेक्सिबल लेन का मतलब आमतौर पर एक ऐसी लेन है जिसे यातायात की स्थिति के अनुसार बदला जा सकता है। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। सड़क पर गाड़ियों के जाम से बचने के लिए फ्लेक्सिबल लेन को विशेष मशीनों द्वारा खोला जा रहा है। देखते ही देखते सड़क पर एक अतिरिक्त लेन प्रकट होने लगती है।

In China when the traffic is heavy they open a lane for cars to move fast! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/YBVkqT7sSZ

— 😈 Xavier ✞ (@RealXavier011) June 23, 2025