Elephant Baby Viral Video: सोशल मीडिया पर यूं तो तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद आप कभी भूल नहीं पाते और उन्हें बार-बार देखते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडिया वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप हंस-हंसकर हो लोटपोट हो जाएंगे. जंगल में ढलान देखने के बाद हाथी का बच्चा लेट गया और फिसलकर मस्ती करने लगा.

इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने इस शानदार वीडियो को शेयर किया है. बारिश के बाद ढलान गीली हुई तो हाथी उसपर फिसलकर मस्ती करने लगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी का बच्चा नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ता है. नीचे उतरने की कोशिश करता है. वो पैरों को नीचे करता है और फिसल जाता है.

Game of sliding is inbuilt in children’s genes😊 pic.twitter.com/JGPBQLNDO2

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बच्चों में फिसलने की कला जीन्स में ही होती है. सुशांत नंदा ने इस वीडियो को 25 जून को शेयर किया था. अब तक इस वीडियो कई लाख लोग देख चुके हैं. कई लाइक्स और रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. इस वीडियो को लोग खूब देख रहे हैं.

We were masters in this.

I doubt about the present generation😳

Shared by colleague ⁦SudhaRamen. pic.twitter.com/sdy9DWlexK

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 26, 2020