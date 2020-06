Anand Mahindra Shares Video: भारत के मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दिलचस्प वीडियो शेयर करते रहते हैं. हाल ही में आनंद महिंद्रा ने एक ऐसा ही वीडियो ट्वीट किया है जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं. बता दें कि आनंद्र महिंद्रा को अक्सर लोगों की क्रिएटिविटी की तारीफ करते हुए देखा जाता है. 65 साल के व्यवसायी आनंद महिंद्रा ऐसे ही इनोवेटिव वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं. साथ ही युवाओं को इनोवेशन के लिए प्रेरित भी करते हैं.

आनंद महिंद्रा ने एक टिपर ट्रक का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया. जो उनको असुरक्षित लगा और इस जुगाड़ को सबसे क्रेजी बताया. जीप से लकड़ियों को उतारने के लिए लोगों ने जीप को ही ऊपर उठा दिया. देसी जुगाड़ का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. एक टिपर ट्रक, जिसे डंप ट्रक के रूप में भी जाना जाता है. इस ट्रक में अच्छी चीज यह रहती है कि पीछे से भारी समान को लिफ्ट कर आसानी से उतारा जा सकता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जीप के पिछले हिस्से में बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई हैं. लकड़ियों को उतारने के लिए तीन लोगों ने जीप को आगे से पकड़ा और उठा दिया. जीप में बैठे ड्राइवर ने गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया और लकड़ियां नीचे गिर गईं. कुछ ही घंटे में आनंद महिंद्रा की यह पोस्ट वायरल हो गयी. इस वीडियो को कई लाख लोग देख चुके हैं साथ ही कई हजार से ज्यादा लाइक्स और रि-ट्वीट्स हो चुके हैं

Got this random video today. Crazy. They’ve made this the cheapest possible tipper truck. Violates all safety& loading regulations. Hugely unsafe for those holding the truck up. Yet I marvel at how our people persevere & manage without resources. pic.twitter.com/wYbzp7KjUT

— anand mahindra (@anandmahindra) June 24, 2020