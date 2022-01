नई दिल्ली, Anand Mahindra On Meera Nair महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने फिल्म निर्माता मीरा नायर के साथ उनके एक खास रिश्ते को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताय कि कैसे वह मीरा को कॉलेज के दिनों से जानते हैं.

आनंद महिंद्रा और मीरा नायर एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी की दोनों हस्तियां एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे. आनंद महिंद्रा ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फिल्म निर्माण और वास्तुकला की पढाई की है. मीरा नायर भी उसी विषय में हार्वर्ड से ही पढाई कर चुकी हैं. उन्होंने बताया की आनंद महिंद्रा मीरा से एक वर्ष सीनियर थे. पिछले दिनों उनके द्वारा ट्विटर पर एक ब्लैक एंड वाइट फोटो शेयर की गयी थी. इसे लेकर एक ट्विटर यूज़र ने उनसे सवाल किया था. यूज़र ने पुछा था कि क्या ये तस्वीर मीरा नायर ने क्लिक की थी? जिसके जवाब में उन्होंने ये बात बताई.

No, but she was only a year junior to me in college in the same college film department. And she’s always kidded me that I ‘sold out to the establishment’ when I left film behind & went to Business School! 😀 https://t.co/meW7wqwIQ7

