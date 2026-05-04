Live

Kerala election results 2026 Live: केरल में फिर से LDF सरकार या UDF को मिलेगी सत्ता? कुछ घंटों में हो जाएगा तय

🕒 Updated: May 4, 2026 05:35:01 AM IST

Kerala election results 2026 Live: दक्षिण के अहम राज्य केरल और तमिलनाडु में अगले कुछ घंटों में तय हो जाएगा कि किस राजनीतिक दल की सरकार बनने वाली है. केरल विधानसभा चुनाव 2026 में मुख्य मुकाबला कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) और सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) की बीच हो नजर आ रहा है. 

Kerala Election Results 2026: केरल की 140 सीटों पर कुछ घंटों में घोषित होगा परिणाम
Kerala Election Results 2026: केरल की 140 सीटों पर कुछ घंटों में घोषित होगा परिणाम

कितने बजे शुरू होगी मतगणना?

भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के चुनावी कार्यक्रम के अंतिम चरण में केरल की सभी 140 सीटों पर मतगणना 8 बजे शुरू होगी. 8.30 बजे तक बैलेट की गिनती होगी, जिसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती की जाएगी. इसके लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से बढ़िया इंतजाम किए गए हैं. खासतौर से सभी मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की गई है. स्थानीय प्रशासन भी एक्टिव है. पुलिस प्रशासन ने विजेताओं को अभी से चेतावनी दी है कि जीत के बाद किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा. 

क्या कहता है एग्जिट पोल?

सभी एग्जिट पोल में केरल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की सरकार बनने के संकेत दिए हैं. एग्जिट पोल के ज्यादातर अनुमानों में यूडीएफ को सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) को पीछे जबकि UDF को आगे बताया है.

 UDF जीत सकता है 70 से लेकर 90 सीटें

एग्जिट पोल अनुमानों के अनुसार, 140 सीटों में से UDF 70 से लेकर 90 सीटों तक हासिल कर सकता है. यह बहुत के आंकड़े के पास या  फिर बहुत अधिक है. वहीं, LDF के बहुमत से काफी  पीछे रहने की संभावना जताई गई है. LDF को 40-50 सीटों के बीच सिमटने का पूर्वानुमान एग्जिट पोल में जताया गया है. 

 

Kerala election results 2026 Live: केरल (केरलम) की 140 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 71 सीटों पर जीत जरूरी है. यहां पर  UDF और LDF में मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है.

Live Updates

  • 05:34 (IST) 04 May 2026

    Kerala election results 2026 Live: LDF-UDF में कड़ी टक्कर के आसार

     एग्जिट पोल में एलडीएफ भी पूरी तरह पीछे नहीं है. सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है. बावजूद इसके सत्ता विरोधी लहर के चलते LDF के सत्ता में आने के कम आसार हैं. 

  • 05:14 (IST) 04 May 2026

    Kerala election results 2026 Live: 2021 में हुई थी लगातार एलडीएफ की वापसी

    केरल विधानसभा चुनाव 2021 में एलडीएफ की वापसी बारी-बारी से सत्ता में आने के ट्रेंड से अलग थी. केरल के चुनाव में LDF ने सत्ता में  वापसी की और यह ट्रेंड तोड़ दिया, लेकिन इस बार यह मुश्किल लग रहा है.

  • 05:05 (IST) 04 May 2026

    Kerala election results 2026 Live: केरल में बारी-बारी से lDF-UDF के सत्ता में आने का चलन

    केरल का राजनीतिक और चुनावी इतिहास भी रहा है कि इस राज्य में UDF और  LDF बारी-बारी से सत्ता में आते रहते हैं. UDF और  LDF के कई दशकों से बारी से सत्ता में आने की परंपरा रही है. 

  • 04:36 (IST) 04 May 2026

वेब स्टोरीज

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

May 3, 2026

खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

May 3, 2026

दिल्ली में गर्मियों में घूमने के लिए 5 बेस्ट जगह

May 3, 2026

चेहरे पर टमाटर लगाने के 6 फायदे

May 3, 2026

कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम, जिनकी हो रही चर्चा

May 3, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

May 2, 2026
Kerala election results 2026 Live: केरल में फिर से LDF सरकार या UDF को मिलेगी सत्ता? कुछ घंटों में हो जाएगा तय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kerala election results 2026 Live: केरल में फिर से LDF सरकार या UDF को मिलेगी सत्ता? कुछ घंटों में हो जाएगा तय
Kerala election results 2026 Live: केरल में फिर से LDF सरकार या UDF को मिलेगी सत्ता? कुछ घंटों में हो जाएगा तय
Kerala election results 2026 Live: केरल में फिर से LDF सरकार या UDF को मिलेगी सत्ता? कुछ घंटों में हो जाएगा तय
Kerala election results 2026 Live: केरल में फिर से LDF सरकार या UDF को मिलेगी सत्ता? कुछ घंटों में हो जाएगा तय