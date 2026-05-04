Kerala election results 2026 Live: केरल में फिर से LDF सरकार या UDF को मिलेगी सत्ता? कुछ घंटों में हो जाएगा तय

Kerala election results 2026 Live: दक्षिण के अहम राज्य केरल और तमिलनाडु में अगले कुछ घंटों में तय हो जाएगा कि किस राजनीतिक दल की सरकार बनने वाली है. केरल विधानसभा चुनाव 2026 में मुख्य मुकाबला कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) और सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) की बीच हो नजर आ रहा है.
भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के चुनावी कार्यक्रम के अंतिम चरण में केरल की सभी 140 सीटों पर मतगणना 8 बजे शुरू होगी. 8.30 बजे तक बैलेट की गिनती होगी, जिसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती की जाएगी. इसके लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से बढ़िया इंतजाम किए गए हैं. खासतौर से सभी मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की गई है. स्थानीय प्रशासन भी एक्टिव है. पुलिस प्रशासन ने विजेताओं को अभी से चेतावनी दी है कि जीत के बाद किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा.
सभी एग्जिट पोल में केरल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की सरकार बनने के संकेत दिए हैं. एग्जिट पोल के ज्यादातर अनुमानों में यूडीएफ को सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) को पीछे जबकि UDF को आगे बताया है.
एग्जिट पोल अनुमानों के अनुसार, 140 सीटों में से UDF 70 से लेकर 90 सीटों तक हासिल कर सकता है. यह बहुत के आंकड़े के पास या फिर बहुत अधिक है. वहीं, LDF के बहुमत से काफी पीछे रहने की संभावना जताई गई है. LDF को 40-50 सीटों के बीच सिमटने का पूर्वानुमान एग्जिट पोल में जताया गया है.
एग्जिट पोल में एलडीएफ भी पूरी तरह पीछे नहीं है. सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है. बावजूद इसके सत्ता विरोधी लहर के चलते LDF के सत्ता में आने के कम आसार हैं.
केरल विधानसभा चुनाव 2021 में एलडीएफ की वापसी बारी-बारी से सत्ता में आने के ट्रेंड से अलग थी. केरल के चुनाव में LDF ने सत्ता में वापसी की और यह ट्रेंड तोड़ दिया, लेकिन इस बार यह मुश्किल लग रहा है.
केरल का राजनीतिक और चुनावी इतिहास भी रहा है कि इस राज्य में UDF और LDF बारी-बारी से सत्ता में आते रहते हैं. UDF और LDF के कई दशकों से बारी से सत्ता में आने की परंपरा रही है.