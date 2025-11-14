Katihar Chunav Result 2025 LIVE: तारकिशोर प्रसाद और सौरभ अग्रवाल के बीच कांटे की लड़ाई, कौन मारेगा बाजी?

Katihar Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: कटिहार सीट पर NDA से लेकर महागठबंधन तक की नजर है.कटिहार सदर विधान सभा क्षेत्र पिछले चार चुनावों से भाजपा का गढ़ रहा है. पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद लगातार चार बार से यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार लड़ाई भाजपा के लिए प्रतिष्ठा और गढ़ बचाने की हो गई है.कटिहार सदर सीट पर भाजपा से तारकिशोर और वीआईपी से सौरभ अग्रवाल के बीच कांटे की लड़ाई चल रही है. आम आदमी पार्टी से राजेश गुरनानी और जन सुराज से गाजी शरीक मैदान में हैं.
कटिहार विधानसभा चुनाव 2025: कुल प्रत्याशी – 11
तारकिशोर प्रसाद – भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
राजेश गुर्नानी – आम आदमी पार्टी (AAP)
अहमद रज़ा – ऑल इंडिया मजलिस-ए-इंकलाब-ए-मिल्लत
डॉ. ग़ाज़ी शरीक़ – जन सुराज पार्टी
झंटू उरांव – भारत जागो जनता पार्टी
मनीषा कुमारी – पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)
सौरव कुमार अग्रवाल – विकासशील इंसान पार्टी (VIP)
जनार्दन सिंह – निर्दलीय
डॉ. राम प्रकाश महतो – निर्दलीय
संजय सिंह – निर्दलीय
समीर कुमार झा – निर्दलीय
बिहार की सभी 243 सीटों के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी. इसके पूरे इंतजाम कर दिए हैं. ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी. इससे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी. चुनाव आयोग ने जारी किए एक बयान में कहा कि वोटों की गिनती 243 रिटर्निंग अफसरों की देखरेख में, उनके साथ तैनात 243 सुपरवाइजर्स और उम्मीदवारों या फिर उनके एजेंटों की मौजूदगी में कराई जाएगी.