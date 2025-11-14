Katihar Chunav Result 2025 LIVE: तारकिशोर प्रसाद और सौरभ अग्रवाल के बीच कांटे की लड़ाई, कौन मारेगा बाजी?

Katihar Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: कटिहार सीट पर NDA से लेकर महागठबंधन तक की नजर है.कटिहार सदर विधान सभा क्षेत्र पिछले चार चुनावों से भाजपा का गढ़ रहा है. पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद लगातार चार बार से यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार लड़ाई भाजपा के लिए प्रतिष्ठा और गढ़ बचाने की हो गई है.कटिहार सदर सीट पर भाजपा से तारकिशोर और वीआईपी से सौरभ अग्रवाल के बीच कांटे की लड़ाई चल रही है. आम आदमी पार्टी से राजेश गुरनानी और जन सुराज से गाजी शरीक मैदान में हैं.

