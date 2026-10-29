Karwa Chauth 2026 Live Updates: वर्ष 2026 में करवा चौथ का व्रत गुरुवार (29 अक्टूबर 2026) को मनाया जा रहा है. इस साल करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:38 से 06:56 बजे तक रहेगा. हिंदू कैलेंडर का कार्तिक महीना जारी है और इसके साथ ही उत्तर भारत में विवाहित महिलाओं के लिए साल का सबसे प्रतीक्षित व्रत भी जारी है. इस साल करवा चौथ गुरुवार (29 अक्टूबर 2026 को है. इस दिन सुबह से लेकर चंद्रमा के उदय होने तक कड़े नियमों का पालन करना होता है. इसके साथ ही इस दिन हिंदू परंपराओं की सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक जुड़ी है, और कई ऐसे रीति-रिवाज हैं जो पीढ़ियों से परिवारों में चले आ रहे हैं. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन के लिए निर्जला व्रत रहती हैं और रात में चंद्रमा के दर्शन करके अपना व्रत खोलती हैं. वहीं करवा चौथ व्रत का समय सुबह 06:31 से शुरू हो चुका है और यह रात 8 बजकर 17 मिनट तक रहेगा, जबकि चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर की रात 10 बजकर 9 मिनट तक रहेगी. वहीं पंचांग अनुसार करवा चौथ के दिन चंद्रमा के उदय होने का समय रात 8 बजकर 17 मिनट का है. वहीं, पंचांग अनुसार करवा चौथ पर चांद रात 8 बजकर 17 मिनट पर निकलेगा. देश के विभिन्न शहरों में चांद निकलने के समय में अंतर भी देखने को मिल सकता है. त्योहार के अंतिम चरण में छलनी से अपने पति का चेहरा देखें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें. इसके साथ ही पति के हाथों जल ग्रहण करके अपना निर्जला व्रत खोलें. यह हिंदुओं के सबसे कठिन त्योहारों में है, क्योंकि इसमें बहुत ही कठिन व्रत सुहानिगों को रखना पड़ता है. दिनभर खाना तो छोड़िये पानी तक पीना वर्जित होता है. करवाचौथ त्योहार 2026 से जुड़ी हर जानकारी के लिए जुड़े रहें हमसे.

Karwa Chauth 2026 Live Updates: कब है करवा चौथ का पूजा मुहूर्त, चांद निकलने का समय, व्रत कथा और इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी