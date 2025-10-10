Karwa Chauth 2025 Live: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद-जयपुर समेत देश के बड़े शहर में कब निकलेगा चांद? नोट कर लीजिए टाइम

Karwa Chauth 2025 Moonrise time today Live: हिंदुओं के महत्वपूर्ण त्योहार में शुमार करवाचौथ देश-दुनिया में मनाया जा रहा है. करोड़ों सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा हुआ है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह तथ्य सही नहीं है कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है. यह व्रत सुखी दांपत्य जीवन के साथ-साथ सुख समृद्धि के लिए भी रखा जाता है. यह कठिन व्रत होता है, जिसमें करीब-करीब दिनभर खाना-पीना मना होता है. त्योहार के नियमानुासर, यह कठिन व्रत सुहानिग महिलाओं को सूर्य के निकलने से लेकर चंद्रोदय तक यानी चंद्रमा को अर्घ देने तक बिना अन्न और जल के रखना होता है. इस त्योहार में कई चरण होते हैं, जो सुबह से लेकर देर शाम या रात तक जारी रहते हैं. व्रत के नियमों के अनुसार, श्री गणेश माता गौरी भगवान शिव और कार्तिकेय की पूजा शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक की जाती है. इस दौरान सभी महिलाओं को कड़े नियम मानने पड़ते हैं. व्रत के अहम चरणों में करवा चौथ पर शाम के दौरान शुभ मुहूर्त पर सुहागिन महिलाएं एकसाथ बैठकर व्रत कथा सुनती हैं. कथा सुनने के बाद आरती की जाती है. इसके बाद अंतिम चरण में सुहागिन महिलाओं को चांद के निकालने का इंतजार होता है. चांद निकलने पर रात के दौरान महिलाएं चंद्रमा की पूजा करती हैं. इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और पति के हाथों जल पीकर पारण करती हैं. इसके साथ ही करवा चौथ के व्रत का समापन होता है. यहां हम बता रहे हैं करवा चौथ मुहूर्त, मंत्र, करवा चौथ व्रत कथा, पूजा टाइम, चांद निकलने का समय.
भोपाल में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:26 बजे
हरिद्वार में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:05 बजे
इंदौर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:34 बजे
भुवनेश्वर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- शाम 07:58 बजे
रायपुर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:01 बजे
लखनऊ में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:02 बजे
कानपुर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:06 बजे
गोरखपुर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 07:52 बजे
प्रयागराज में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:02 बजे
मुंबई में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:55 बजे
कोलकाता में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद – रात 07:42 बजे
चेन्नई में चांद करवा चौथ का कितने बजे निकलेगा- रात 08:38 बजे
देहरादून में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:05 बजे
चंडीगढ़ में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:09 बजे
जयपुर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:23 बजे
पटना में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 07:48 बजे
जम्मू में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:11 बजे
गांधीनगर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:46 बजे
अहमदाबाद में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:47 बजे
शिमला में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:06 बजे
Karwa Chauth 2025 Live: शुक्रवार (10 अक्टूबर) देशभर में करवा चौथ का त्योहार बड़े मनाया जा रहा है. सुबह से ही सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा हुआ है. अब सबकी निगाहें शाम को चांद के निकलने पर टिकी हैं, क्योंकि इसके निकलने और अर्घ्य देने पर ही व्रत का समापन होगा. उत्तर प्रदेश के कई शहरों में करवा चौथ का चांद थोड़ी देर से दिखाई देगा. ऐसे में महिलाओं को व्रत खोलने के लिए थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा. यहां नोट करें चांद निकलने का समय.
शहर का नाम चांद निकलने का समय
कानपुर रात 9:15 बजे
लखनऊ रात 9:15 बजे
गोरखपुर रात 9:15 बजे
इलाहाबाद (प्रयागराज) रात 9:15 बजे
गाजियाबाद रात 9:15 बजे
मथुरा रात 8:13 बजे
नोएडा रात 8:13 बजे
रामपुर रात 8:13 बजे
हरदोई रात 8:13 बजे
झांसी रात 8:13 बजे
वृंदावन रात 8:10 बजे
अमरोहा रात 8:12 बजे
सीतापुर रात 8:02 बजे
बरेली रात 8:38 बजे
मुरादाबाद रात 7:57 बजे
वाराणसी रात 8:16 बजे
दिल्ली-एनसीआर के लोग भी जान लें कि किस शहर में चांद नजर आएगा. मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में करवा चौथ का चांद रात 08:13 बजे निकलेगा, जबकि नोएडा में करवा चौथ का चांद- रात 08:12 बजे दिखाई देगा, इसी तरह गुरुग्राम में करवा चौथ का चांद कितने रात 08:14 बजे नजर आएगा.
Karwa Chauth 2025 Live: ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, करवा चौथ का त्योहार करवा माता को समर्पित है. मान्यता है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा माता की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है. इस व्रत को रखने और नियम के अनुसार, पालन करनेस सुख-सौभाग्य में खूब इजाफा होता है.
Karwa Chauth 2025 Moonrise time today Live: करवाचौथ त्योहार में चांद निकलने का विशेष महत्व होता और इसके बाद से अर्घ्य देने के साथ ही व्रत का समापन होता है.
करवा चौथ 2025 चांद निकलने का समय ( Aaj Chand kab niklega )
