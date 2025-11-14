Karakat Chunav Result 2025 LIVE: क्या काराकाट में ज्योति सिंह मारेंगी बाजी? जानें- क्या कह रहे हैं रुझान?

Karakat Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार की काराकाट विधानसभा सीट इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है. आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. काराकाट सीट पर जदयू की ओर से महाबली सिंह चुनाव लड़ रहे हैं. भाकपा-माले के डॉ. अरुण कुमार और पवन सिंह की पत्नी ज्योति निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं. यह सीट ज्योति सिंह की वजह से चर्चा में रही है, जिन्होंने इस चुनाव में जमकर प्रचार किया था.
Bihar Karakat Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार की सभी 243 सीटों के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी. इसके पूरे इंतजाम कर दिए हैं. ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी. इससे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी. चुनाव आयोग ने जारी किए एक बयान में कहा कि वोटों की गिनती 243 रिटर्निंग अफसरों की देखरेख में, उनके साथ तैनात 243 सुपरवाइजर्स और उम्मीदवारों या फिर उनके एजेंटों की मौजूदगी में कराई जाएगी.