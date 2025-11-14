Live

Karakat Chunav Result 2025 LIVE: क्या काराकाट में ज्योति सिंह मारेंगी बाजी? जानें- क्या कह रहे हैं रुझान?

Karakat Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार की काराकाट विधानसभा सीट इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है. आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. काराकाट सीट पर जदयू की ओर से महाबली सिंह चुनाव लड़ रहे हैं. भाकपा-माले के डॉ. अरुण कुमार और पवन सिंह की पत्नी ज्योति निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं. यह सीट ज्योति सिंह की वजह से चर्चा में रही है, जिन्होंने इस चुनाव में जमकर प्रचार किया था. Karakat Chunav Result 2025 कौन कौन हैं उम्मीदवार? बंदना सिंह: बसपा

योगेंद्र सिंह: जेएसपी

महाबली सिंह: जेडी(यू)

निर्मल शर्मा: जेजीजेपी

अरुण सिंह: सीपीआई(एमएल)(एल)

मोहम्मद इरशाद खान: एलजेडी

ज्योति सिंह: आईएनडी

